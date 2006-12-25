داد و ستد 87 هزار تن انواع فولاد و آلومینیوم در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، تالاراین بورس در روز دوشنبه شاهد جمعا 112 هزار و 40 تن عرضه و در مقابل 113 هزار تن تقاضا بود.

در روز دوشنبه در گروه فولاد ، در 14 رینگ معاملاتی جداگانه مقدار 84 هزار و 880 تن انواع ورق و میلگرد به ارزش 478 میلیارد و 84 میلیون و 440 هزار ریال به صورت سلف معامله شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 56/97 و 48/87 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در این روز 2 هزار و 120 تن انواع شمش آلومینیومی به ارزش 68 میلیارد و 435 میلیون و 460 هزار ریال در 8 رینگ معاملاتی جداگانه به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 44/2 و 52/12 درصد از کل معاملات را از آن خود کرد.

در این روز در گروه محصولات مس، روی و کنسانتره هیچگونه عرضه ای صورت نگرفت.