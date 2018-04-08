ادامه حملات گسترده سایبری به سایتهای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پایگاه خبری عبری زبان "مفزاک لایو" گزارش داد که بیش از ۱۰۰ پایگاه اینترنتی صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفته اند و این حملات همچنان ادامه دارد.

هکرها اقدام به تغییر صفحه اصلی این پایگاه های اینترنتی کرده و تصاویر گروهی از جوانان فلسطینی را که پرچم فلسطین به دست دارند، در آن منتشر کرده و به زبان انگلیسی عبارت " قدس پایتخت فلسطین است" را در این سایتها درج کرده اند. همزمان نیز صدای اذان در سایتهای مذکور پخش می شود.

این هکرها خود را به اسم " Th۳Falcon" معرفی کرده اند و پایگاه های اینترنتی مختلفی از جمله پایگاه های رسمی شهرداری ها، بیمارستان ها و شرکت های بزرگ صهیونیستی را مورد حمله قرار داده اند.

این در حالی است که هفته گذشته نیز نزدیک به ۴۸ پایگاه اینترنتی دولت رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفته بود که این مسئله ضعف امنیتی این رژیم را نشان می دهد.