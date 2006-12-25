تعداد گمرکات مجهز به سیستم مکانیزه به 59 گمرک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، معاون دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک ایران گفت: سیستم کدینگ یکی از سیستم‌های جانبی آسیکودا است و هدف از راه‌اندازی آن اختصاص کد منحصر به فرد به صاحبان کالا و اظهارکنندگان است.

صالحی افزود: مدیریت اطلاعات بدهی‌های ماده 14 و تعهدات اسنادی، مدیریت اطلاعات کارت‌های حق‌العملکاری و کارت‌های بازرگانی از دیگر اهداف راه‌اندازی سیستم کدینگ در گمرکات کشور است.

وی همچنین از راه‌اندازی سیستم الکترونیکی پته‌های تجاری در حوزه 2 گمرک مهرآباد خبر داد و گفت: پیش‌تر این سیستم در 2 گمرک امانات پستی تهران و حوزه یک مهرآباد راه‌اندازی شد.

به گفته معاون دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک ایران، به منظور برای کالاهای تجاری که ارزش آنها زیر 1000 دلار است، به‌جای صدور پته‌های دستی از طریق سیستم آسیکودا پته تجاری الکترونیکی صادر می‌شود.

صالحی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است تا پایان سال این سیستم در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره)، کیش و چابهار نیز راه‌اندازی شود.

وی در ادامه افزود: با راه‌اندازی سیستم مکانیزه عملیات گمرکی آسیکودا در گمرکات کیش، اراک و بیرجند تعداد گمرکات مجهز به سیستم مکانیزه به 59 گمرک رسیده است که بدین‌ترتیب 98 درصد از عملیات گمرکی مربوط به رویه واردات و 95 درصد از عملیات مربوط به صادرات از طریق سیستم مکانیزه انجام می‌گیرد.

صالحی گفت: سیستم مکانیزه گمرکی به زودی در گمرکات ایلام و سنندج نیز راه ‌اندازی خواهد شد.

به گفته صالحی، مهمترین دستاوردهای اجرای سیستم مکانیزه عملیات گمرکی آسیکودا در گمرکات کشور محاسبه الکترونیکی حقوق و عوارض واردات، ارائه آمارهای دقیق و لحظه‌ای، ساده‌سازی فرآیندهای ترخیص و بکارگیری مدیریت ریسک است.

همچنین معاون خدمات ماشینی گمرک ایران از راه‌اندازی سیستم یکپارچه بانکی در گمرک شهیدرجایی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سیستم امکان واریز وجوه حقوق ورودی از طریق کلیه شعب دارنده نرم‌افزار سیبا در سراسر کشور امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته وی، امکان دریافت صورتحساب‌های مالی از طریق اینترنت، واریز وجوه حقوق ورودی از سراسر کشور، احراز فیش‌های واریزی از طریق ایستگاه‌های بازبینی اسناد از جمله مزایای این سیستم است.

این سیستم تاکنون در گمرکات غرب، شهریار و شهید رجایی راه‌اندازی و به زودی در گمرکات بوشهر، مهرآباد و انزلی نیز راه‌اندازی خواهد شد.