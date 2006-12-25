به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان این مطلب، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول بررسی شکایت های واصله به شورای نگهبان هستیم و تلاش می کنیم در ابتدای هفته آینده نتیجه این بررسی ها را اعلام نماییم.

وی درباره اظهارات برخی کاندیداها مبنی بر این که آرای آنها به نام دیگری خوانده شد است گفت: فعلا مشغول بررسی تمامی شکایت ها هستیم ولی در مجموع چنین چیزی صحت ندارد و به کسانی هم که چنین مواردی را بیان کرده اند متذکر شده ایم که شماره صندوق های موردنظر را اعلام کنند تا بررسی نماییم.

دکترکدخدایی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص اظهارنظرهای برخی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری درباره تشابه اسمی نامزدها و عدم رعایت این موضوع در شمارش آرا اظهار داشت:بنا بر اطلاعات موثقی که از سوی هیئت های نظارت داریم و ناظرین شورای نگهبان برای شورا ارسال کرده‌اند، چنین چیزی صحت ندارد.

وی به استناد تذکر شورای نگهبان به ناظرین در رعایت نکات لازم در شمارش تعرفه های آرای انتخابات اشاره کرد و گفت : بعید است ناظرین نکات مذکور را رعایت نکرده باشند.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات متذکر شد:با این حال چنانچه گزارش‌های جدیدی را در این باره دریافت کنیم، بررسی‌های لازم را روی اعتراض نامزدها انجام می‌دهیم و نتایج را به اطلاع آنان خواهیم رساند.

دکترکدخدایی در رابطه با شکایت برخی نامزدها برای بازشماری آرا انتخابات، به معترضین اطمینان داد که شکایت آنان به دقت بررسی و نتایج ،اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

قائم مقام شورای نگهبان در عین حال یادآور شد:شکایت‌ نامزدها باید مشخص، مستدل و نسبت به شعب و صندوق خاصی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با بیان این که تاکنون تعداد شکایات محدود و اندکی از سوی نامزدها دریافت کرده‌ایم که مشغول بررسی آن هستیم،تصریح کرد:چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از جهت صحت و سلامت برگزاری و همچنین میزان مشارکت در مقایسه با دیگر انتخابات بی‌نظیر بود.