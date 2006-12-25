به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره برنامه های تئاتر اعلام کرد نمایش‌های "تاراج" برکه فروتن، "مسافران" سیروس همتی، "بر بال‌های کلاغ شب" آروند دشت‌آرای، "برگی دیگر" مهدی پاشایی و حسن جودکی و "آبرقصان" شیدا سجادیان از جمله گروههای تمرین کننده در اتاق های مختلف اداره تئاتر هستند.



"فطرس" عباس عبداله‌زاده، "اگر باران ببارد" مهدی صباغی، "مهتاب" چیستا یثربی، "دشت مینو" عاطفه معینی، "نجوای نشکفته" هومن برق‌نورد، "غریب" حسن سرچاهی، "خسوف در رد پای ..." عباس غفاری، "خورشید و خاکستر" علی‌اصغر راسخ‌راد، "تب تربت" احمد ایرانی‌خواه، "فرجام" ملیحه مرادی، "ضریح نام" سیروس کهوری‌نژاد، "علم‌کش" حسن رونده و "غروب روز نهم" محسن سراچی هم برای اجرای عمومی تمرین می کنند.



محسن بابایی ربیعی با نمایش "به زیر تیغ شب"، نیما دهقان با نمایش "مرثیه‌ای برای یک جوان نجیب"، حمید ابراهیمی با نمایش "پندار زنده کفتار مرده"، اکبر قهرمانی با "خط خون"، شیدا سجادیان با "یک پرده شب"، مسعود دلخواه با "جولیوس سزار"، رضا عطایی با "شصت دقیقه شصت نمایش" و حمید لیقوانی با نمایش "دو جلاد" در اداره تئاتر تمرین می کنند.

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