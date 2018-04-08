فساد در شهرهایی مانند گلپایگان نباید تحمل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی طهماسبی شامگاه شنبه،‌ در اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال ۱۳۹۷ که با حضور مسئولین، رؤسای ادارات و نهادها در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد پربرکت ولادت ائمه اطهار (ع)، مبعث رسول اکرم (ص) و آغاز سال نو خطاب به حضار در این جلسه سخنان خود را در دو بخش بیان کرد که در قسمت اول ضمن ارائه چند توصیه به مدیران دستگاه های مختلف اداری و نهادی شهرستان هدف از این توصیه ها را موفقیت در امور و کسب رضایت خدا و خلق برشمرد.

وی بیان داشت: در مقام مدیر مانند پدر باشید حتی اگر جوان هستید در مدیریت خود پدری کنید زیرا حکم پدر بار معنایی وسیعی را دربر می گیرد آن گونه که همیشه غصه دار فرزندان خود و کمک کار ارتقاء آنها است.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان معلم بودن را از دیگر توصیه های مدیریتی برشمرد و افزود: همکاران شما از رفتارتان بیش از گفته ها درس می گیرند لذا سعی کنید زودتر از دیگران در محل کار حاضر و دیرتر از آنها محل کار خود را ترک کنید همچنین نظم را در امور از وظایف اولیه خود قرار داده چون در محیط بی نظمی همه طلبکار و مدعی هستند.

وی توصیه به اصول، قول ها و وعده به همکاران را از وظایف مدیریتی برشمرد و تصریح کرد: در موقع خشم هرگز تصمیم نگیرید زیرا خشم و غضب جنون موقت است، سعی کنید موقع عصبانیت هیچ گاه تصمیم نگرفته و همین طور در قضاوت عجله نکنید و در این مواقع عدالت را رعایت کنید و مجازات را متناسب با جرم قرار دهید.

آیت الله طهماسبی با بیان اینکه عمل بیش از گفتار عامل مهمی در مدیریت است، اظهار داشت: یک مدیر موفق به اصول صداقت، صمیمیت، صبوری، صراحت، صلابت، صلاحیت و صفا پایبند خواهد بود.

وی بخش دوم سخنان خود را با اشاره به شعار سال جدید مقام معظم رهبری پیرامون «حمایت از کالای ایرانی» آغاز کرد و افزود: برای محقق شدن این شعار الزاماتی لازم است تا صورت عملی به خود بگیرد و در پایان سال شاهد عملی شدن آن باشیم.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با تأکید بر اینکه کشور ما ظرفیت های بسیار ارزشمندی دارد و در صورت استفاده درست از این ظرفیت ها ما جزو چند کشور برتر دنیا خواهیم بود، گفت: بدیهی است برای بکارگیری این ظرفیت ها باید موانع را از سر راه برداشت تا بتوانیم به طور مطلوب از ظرفیت داخلی کشور برای رسیدن به ۱۲ کشور برتر دنیا از نظر اقتصادی نائل شویم.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اداری شهرستان گلپایگان در راستای نائل شدن به پیشرفت و زدودن موانع بیان داشت: اولین مانع باور نداشتن یا اهمیت ندادن برخی مسئولان به این ظرفیت هاست که در صورت اهمیت دادن به آنها قطعاً پیشرفت نصیب ما خواهد شد.

تنبلی، کم کاری و تن پروری برخی مسئولین از جمله موارد مورد اشاره آیت الله طهماسبی بود که در این راستا اظهار کرد: هیچ قومی به پیشرفت و ترقی نرسید مگر اینکه پرکار بود و لزوم پرکاری، آماده سازی زمینه های آن از سوی مسئولین است تا بتوانیم از ثمرات این پرکاری جامعه را بهره مند سازیم.

وی با تأکید بر اینکه مردم ما دارای هوش و استعداد بالایی نسبت به مردم دنیا هستند، لیکن فرهنگ پرکاری در این کشور ضعیف است، افزود: بدیهی است در راستای پیشرفت کشور نباید به نسخه بیگانگان توجه کرد زیرا اعتماد به بیگانگان، ممانعت از پیشرفت کشور خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با اشاره به سیاست تهدید اقتصادی از سوی بیگانگان و قدرت های اقتصادی جهانی فعالیت آنها را در کشور خلاف جهت اقتصاد مقاومتی برشمرد و تأکید کرد: تمامی اقتصاددانان مستقل تأیید می کنند وابستگی به نهادهای اقتصادی بیگانگان مانع از پایداری اقتصادی در کشورهای در حال ترقی است.

وی قبیله گرایی سیاسی و جناحی را از جمله مسایل مانع پیشرفت کشور بیان کرد و افزود: چه ضررهایی که از همین بازی های جناحی به کشور وارد شد و اگر با فساد مبارزه جدی صورت نگیرد کشور پیشرفت نخواهد کرد، لذا قوه قضاییه باید مقتدرانه و با جدیت مخربان اقتصادی را به اشدّ مجازات برساند و بخش های مختلف جامعه به ویژه در شهرهایی مانند گلپایگان نیز نباید فساد تحمل شود به ویژه زمین های کشاورزی آن مانند گوشت قربانی تکه تکه نشود.

آیت الله طهماسبی با تأکید بر اینکه قانون باید برای همه یکسان باشد و هیچ سفارشی در اجرای قانون مدّ نظر قرار نگیرد، بیان داشت: یکی از راه های تکیه بر خود، خارج شدن از اقتصاد نفتی است که اگر ما بتوانیم این منابع خدادادی را به منابع مورد نیاز کشورهای دیگر تبدیل کنیم هم اشتغال پایدار در کشور افزایش دادیم و هم از هدر رفتن سرمایه های آیندگان نیز جلوگیری به عمل آورده ایم.

وجود اسراف در جامعه، مصرف گرایی، رفاه طلبی و زندگی اشرافی با استفاده از مصرف کالای خارجی از جمله موارد مورد اشاره وی بود که در این راستا تصریح کرد: در این سال همه ما باید سعی کنیم در این شهرستان نیز از کالاهای داخلی در همه زمینه ها از جمله ادارات و یا حتی لباسی که می پوشیم استفاده کنیم.