رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در طرح نوروزی از تاریخ ۲۴ اسفندماه سال گذشته لغایت ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری روزانه ۶۰۰ مورد مراجعه به اورژانس شاهرود گزارش‌شده است، ابراز داشت: در مجموع ۸۰۰ نفر در بخش اورژانس بیمارستان های شاهرود بستری شدند، همچنین اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نوروز۹۷، ۱۶ سورت پرواز را انجام داده که این آمار به نسبت مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است.

وی افزود: متوسط حضور ماموران امدادی و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سوانح جاده‌ای، ۱۲ دقیقه و در نقاط شهری شش دقیقه است که خوشبختانه در مقایسه با میانگین کشوری بسیار متناسب محسوب می شود.

فوت ۱۴ نفر در تصادفات رانندگی حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه طی مدت اجرای طرح نوروزی سال گذشته ۳۵۴ نفر و در نوروز ۹۷ نیز ۶۱۰ نفر در تصادفات جاده ای شهرستانهای شاهرود و میامی مجروح شدند، تاکید کرد: در سال گذشته ۱۴۱ نفر از مجروحان حوادث رانندگی سهم میامی و ۲۱۳ نفر سهم شاهرود بوده است، همچنین در سال جاری نیز ۲۵۰ نفر از مجروحان جاده ای سهم میامی و ۳۰۶ نفر سهم شاهرود هستند.

چمن افزود: در نوروز سال گذشته ۱۰ نفر و در نوروز۹۷ نیز ۱۴ نفر در راه های بین شهری شاهرود و میامی جان باختند که سهم میامی از جان باختگان نوروز ۹۶ چهار نفر و از نوروز سال جاری ۱۰ نفر و سهم شاهرود از جان باختگان به ترتیب شش نفر برای نوروز ۹۶ و چهار نفر در نوروز ۹۷ بوده است.

وی بابیان اینکه طی مدت تعطیلات نوروزی بالغ‌بر شش هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از اماکن عمومی رستوران‌ها، مراکز عرضه مواد غذایی و اقامتگاه‌ها و ... انجام شده است، بیان کرد: چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی ناسالم و تاریخ‌مصرف گذشته در شاهرود و میامی منهدم شد.

افزایش ۲ رشته تحصیلی جدید به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره اقدامات این دانشگاه در سال ۹۷ نیز، توضیح داد: برای راه‌اندازی بخش‌های جدید بیمارستان بهار و تجهیزات آن شامل اورولوژی، سنگ‌شکن و دیالیز ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده که با افتتاح این طرح ها، بخشی از بار مراجعه به بیمارستان امام حسین(ع) در سال۹۷ کاهش خواهد یافت.

چمن درباره دیگر برنامه های سال۹۷، افزود: سال گذشته مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترای مهندسی بافت و کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود صادر شد لذا با توجه به اینکه اعتبار دانشگاه به گستره فعالیت‌های پژوهشی و علمی و توسعه تحصیلات تکمیلی برمی‌گردد اخذ مجوز پذیرش دانشجو در این دو رشته نیز طی سال ۹۷ انجام می شود.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پیشتاز در سامانه سیب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به شاخص‌های سلامت در شاهرود نیز اشاره و ابراز داشت: سال گذشته مرگ‌ومیر نوزادان کمتر از شش مورد به ازای هر یک هزار تولد بود همچنین میزان مرگ کودکان زیر یک سال نیز کمتر از هشت مورد در هر یک هزار تولد زنده گزارش شده و این درحالی است که مرگ کودکان زیر پنج سال طی سال گذشته ۸.۵ مورد در یک هزار تولد بوده است.

چمن در ادامه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال گذشته همچنین توانست در بین دانشگاه‌های کشور برای شاخص دسترسی مردم به شبکه بهداشت و توسعه سامانه یکپارچه سلامت رتبه نخست کشوری را کسب کند.

گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بالغ‌بر یک هزار و ۷۰۰ دانشجو دارد.