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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۵۹

بنا بر اعلام شورای اطلاع‌ رسانی دولت:

مصوبه دولت برای استخدام مشاغل درمانی در مناطق محروم ابلاغ شد

هیات وزیران، با استخدام دارندگان مدرک تحصیلی غیردانشگاهی توسط وزارت بهداشت موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع‌ رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس این مصوبه در مناطقی که امکان استخدام نیروهای واجد شرایط برای تصدی مشاغل بهورز، بهیار، کمک بهیار و فوریت‌های پزشکی با مدرک تحصیلی دانشگاهی وجود ندارد، وزارت بهداشت، مجاز است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و از محل سهمیه استخدامی سال‌های برنامه، نسبت به استخدام دارندگان مدرک تحصیلی غیردانشگاهی در مشاغل مذکور، با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.

این مصوبه در تاریخ دوم دی ماه سال جاری، توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

کد مطلب 426567

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