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۴ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۰۱

همزمان با میلاد حضرت مسیح (ع) ؛

نسخه انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دولت آغاز به کار کرد

نسخه انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دولت همزمان با میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و در آستانه سال نو میلادی آغاز به کار کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، در نسخه انگلیسی این پایگاه آخرین اخبار مصوبات ،‌بخشنامه ها و اقدامات هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسئولان اجرایی منتشر خواهد شد .انتشار فعالیت‌ها و مصاحبه های ریاست محترم جمهوری ، معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت و ... از دیگر مطالب منتشره در این پایگاه خواهد بود .آشنایی خوانندگان انگلیسی زبان با وزارتخانه ها، سازمان ها ،‌شوراهای عالی و دیگر نهاد‌های اجرایی و همچنین زندگی نامه اعضای دولت از دیگر امکانات این نسخه خواهد بود .

نسخه انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دولت با آدرس www.sokhangoo.net/en  در دسترس کاربران می باشد .

کد مطلب 426568

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