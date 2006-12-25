نسخه انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دولت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، در نسخه انگلیسی این پایگاه آخرین اخبار مصوبات ،بخشنامه ها و اقدامات هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر مسئولان اجرایی منتشر خواهد شد .انتشار فعالیتها و مصاحبه های ریاست محترم جمهوری ، معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت و ... از دیگر مطالب منتشره در این پایگاه خواهد بود .آشنایی خوانندگان انگلیسی زبان با وزارتخانه ها، سازمان ها ،شوراهای عالی و دیگر نهادهای اجرایی و همچنین زندگی نامه اعضای دولت از دیگر امکانات این نسخه خواهد بود .
نسخه انگلیسی پایگاه اطلاع رسانی دولت با آدرس www.sokhangoo.net/en در دسترس کاربران می باشد .
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