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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۷:۵۴

مسعود نصیری به مهر گفت:

اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور برگزار می‌شود/ کشف استعدادها

اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور برگزار می‌شود/ کشف استعدادها

یکی از هنرمندان فعال موسیقی شمال شرق کشور از برگزاری اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور با حضور هنرمندان شناخته شده موسیقی ایران خبر داد.

مسعود نصیری از هنرمندان فعال موسیقی شمال شرق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور توضیح داد: «شکوفا» اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور است که پس از یک سال مطالعه و بررسی با حضور شناخته شده ترین استادان و هنرمندان موسیقی ایران در بهار ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی توضیح داد: جشنواره های آنلاین به علت اینکه محدود به مکان و طی مسافت های طولانی و طاقت فرسا نیستند به راحتی و با کمترین و ارزان ترین حالت ممکن قابل برگزاری هستند. به این صورت که هنرجویان و موزیسین های علاقه مند با فیلمبرداری از نوازندگی یا خوانندگی خود و بارگذاری آن در سایت می‌توانند در جشنواره شرکت کنند و سطح و رتبه خود را در میان هزاران نفر بسنجند.

این فعال عرصه موسیقی درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت: کشف و شناسایی افراد مستعد و ایجاد فرصت های مختلف برای اهالی موسیقی دو ماموریت اساسی ما برای برگزاری جشنواره «شکوفا» است. شکوفا مخفف عبارت «شبکه کشف و فرصت آفرینی» است که ماموریت و هدف خود را در تشکیل فضایی برای دیده شدن هنرمندان و ایجاد فرصت های موثر برای آنان تعیین کرده است.

نصیری بیان کرد: بنده به عنوان معلم هنر در روستاهای دورافتاده شمال شرق کشور، وقتی با دانش آموزان مستعد و نخبه ای مواجه می شدم که با وجود محرومیت های زیاد ریتم را بهتر از معلمشان می‌شناختند و بدون بهره گیری از استاد، تحریرهای زیبا و تقلیدهای دقیق را اجرا می کردند متوجه شدم این هدر رفتن استعدادها در سراسر کشور وجود دارد به همین جهت با خود گفتم شاید در شهرها و روستاهایی در نقاط مختلف کشور دختران و پسرانی باشند که با اندکی توجه و حمایت بتوانند مرزهای موسیقی کشور و غنای آن را وسعت ببخشند پس به این فکر افتادم که از سهل الوصول ترین امکانات از جمله اینترنت برای شناسایی و حمایت و تشویق این بچه ها بهره مند شوم.

طراح و ایده پرداز جشنواره موسیقی «شکوفا» در بخش پایانی صحبت های خود گفت: بعد از طراحی ایده برگزاری جشنواره، موضوع را با چند هنرمند  در میان گذاشتم  که خوشبختانه با استقبال این عزیزان مواجه شدم و در نهایت تمامی هزینه ها و زحمات و خستگی ها را با افتخار و عشق به جان خریدم و سامانه «شکوفا» متولد شد تا بتواند آرزوهای دوستداران موسیقی را در حد وسع و توانش برآورده کند. این سامانه در آینده ای نزدیک از فازهای دیگر خود رونمایی می کند و امیدواریم با تشویق موزیسین ها و حمایت آنان، شاهد تولید آثاری غنی و عمیق باشیم و مرزهای موسیقی ایران را گسترش دهیم.

کد مطلب 4265743
علیرضا سعیدی

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