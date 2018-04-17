مسعود نصیری از هنرمندان فعال موسیقی شمال شرق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور توضیح داد: «شکوفا» اولین جشنواره آنلاین موسیقی کشور است که پس از یک سال مطالعه و بررسی با حضور شناخته شده ترین استادان و هنرمندان موسیقی ایران در بهار ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی توضیح داد: جشنواره های آنلاین به علت اینکه محدود به مکان و طی مسافت های طولانی و طاقت فرسا نیستند به راحتی و با کمترین و ارزان ترین حالت ممکن قابل برگزاری هستند. به این صورت که هنرجویان و موزیسین های علاقه مند با فیلمبرداری از نوازندگی یا خوانندگی خود و بارگذاری آن در سایت می‌توانند در جشنواره شرکت کنند و سطح و رتبه خود را در میان هزاران نفر بسنجند.

این فعال عرصه موسیقی درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت: کشف و شناسایی افراد مستعد و ایجاد فرصت های مختلف برای اهالی موسیقی دو ماموریت اساسی ما برای برگزاری جشنواره «شکوفا» است. شکوفا مخفف عبارت «شبکه کشف و فرصت آفرینی» است که ماموریت و هدف خود را در تشکیل فضایی برای دیده شدن هنرمندان و ایجاد فرصت های موثر برای آنان تعیین کرده است.

نصیری بیان کرد: بنده به عنوان معلم هنر در روستاهای دورافتاده شمال شرق کشور، وقتی با دانش آموزان مستعد و نخبه ای مواجه می شدم که با وجود محرومیت های زیاد ریتم را بهتر از معلمشان می‌شناختند و بدون بهره گیری از استاد، تحریرهای زیبا و تقلیدهای دقیق را اجرا می کردند متوجه شدم این هدر رفتن استعدادها در سراسر کشور وجود دارد به همین جهت با خود گفتم شاید در شهرها و روستاهایی در نقاط مختلف کشور دختران و پسرانی باشند که با اندکی توجه و حمایت بتوانند مرزهای موسیقی کشور و غنای آن را وسعت ببخشند پس به این فکر افتادم که از سهل الوصول ترین امکانات از جمله اینترنت برای شناسایی و حمایت و تشویق این بچه ها بهره مند شوم.

طراح و ایده پرداز جشنواره موسیقی «شکوفا» در بخش پایانی صحبت های خود گفت: بعد از طراحی ایده برگزاری جشنواره، موضوع را با چند هنرمند در میان گذاشتم که خوشبختانه با استقبال این عزیزان مواجه شدم و در نهایت تمامی هزینه ها و زحمات و خستگی ها را با افتخار و عشق به جان خریدم و سامانه «شکوفا» متولد شد تا بتواند آرزوهای دوستداران موسیقی را در حد وسع و توانش برآورده کند. این سامانه در آینده ای نزدیک از فازهای دیگر خود رونمایی می کند و امیدواریم با تشویق موزیسین ها و حمایت آنان، شاهد تولید آثاری غنی و عمیق باشیم و مرزهای موسیقی ایران را گسترش دهیم.