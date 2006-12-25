قطعنامه شورای امنیت بر روابط مسکو با تهران تاثیر نمی گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لاوروف ضمن استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران اعلام کرد که این اقدام شورا تاثیر منفی در روابط و قرار دادهای بازرگانی بین مسکو- تهران نخواهد داشت.

به گفته وی قطعنامه ای که به اتفاق آراء به تصویب رسید یک سازشی بود که به تلاش های دیپلماتیک اجازه خواهد داد تا مسیر خود را پی گیری کند.

لاوروف همچنین در نشست کابینه اعلام کرد که قطعنامه کاملاً به منافع اقتصادی روسیه و ایران احترام می گذارد.

وی تاکید کرد که این قطعنامه به تمام قراردادهایی که پیش از تصویب این قطعنامه بوده است اجازه اجرایی شدن می دهد.