محبیان : رای مردم در 24 آذر را "نه" به دولت نمی دانم / رامین : برای جذب ‌آرای مردم از چهره ها استفاده نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محبیان در ادامه سخنان خود در میزگرد "تحلیل انتخابات 24 آذر" که عصر امروز در خبرگزاری مهر و با حضور مرتضی حاجی سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، محمد علی رامین دبیر سیاسی ائتلاف رایحه خوش خدمت، برگزار شد، گفت: رایی که مردم در این دوره به صندوق ها ریختند، را "نه" به دولت نمی دانم و احمدی نژاد هنوز محبوبیت خود را دارد.

وی افزود: ولی اگر جای احمدی نژاد باشم، این را یک علامت می دانم و اینها پیامهایی دارد که باید جایی آنها را دریافت کرد.

محبیان با بیان اینکه این رفتار کارت قرمز برای دولت نبود، اظهار داشت: بخصوص اصولگرایان نباید چنین برداشتی را از انتخابات اخیر داشته باشند و آلترناتیو یک دولت اصولگرای شکست خورده، یک دولت اصولگرای دیگری نخواهد بود، بلکه آنها به طور کامل از صحنه کنار می روند و گروه دیگری روی کار خواهد آمد.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: هر کس تخریب رقیبش را به دور از مسائل قانونی انجام دهد، کار غلطی انجام داده و به یاد داریم که اهانت های شدیدی هم نسبت به احمدی نژاد صورت گرفت لذا باید رفتار سیاسی و فرهنگ سیاسی خود را از این گونه رفتارها پالایش کنیم و نمی شود گفت نسبت به هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین دوره های قبل تخریبی صورت نمی گرفت.

وی در ادامه ابراز عقیده کرد: مردم ما دوباره به یک مفهوم هاشمی رفسنجانی را در صحنه سیاسی احیا کردند.

محمد علی رامین نیز در این میزگرد اظهار داشت: به نظر می رسد دو نوع تخریب علیه هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته صورت گرفت که یک نوع آن از سوی کسانی بود به نام اصلاح طلب، ناجوانمردانه ترین فحاشی ها و تخریب ها را نسبت به وی اعمال کردند و دومین تخریب هم از سوی کسانی بود که ادعای طرفداری از هاشمی رفسنجانی را داشتند و مشاهده کردیم یک مرتبه کسانی به طرفداری از هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ظهور کردند که بدترین و رذیلانه ترین شیوه ها را در خصوص وی به کار گرفتند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه ابزاری قرار دادن برخی از جوانان بخصوص دختران که مردم ما به شدت در مقابل این جریان مقاومت کردند و از سوی دیگر تخریبی که به صورت عام هاشمی رفسنجانی هم شامل آن شد، تخریبی که در دوران 8 ساله اصلاحات علیه دین و روحانیت صورت گرفت، به گونه ای که هاشمی هم مصون از این قضیه نبود.

رامین گفت: دولت احمدی نژاد در مقابل هر نوع تخریب دینی و روحانیتی می ایستد و آنچنان فضایی با وقار و آرام ایجاد شده که مردم هم وقتی مشاهده کردند به هر دلیلی در انتخابات گذشته خود طرفداران هاشمی ، هم به نوعی در تخریب وی سهیم بودند، در این انتخابات به درستی تشخیص دادند که جای هاشمی رفسنجانی در خبرگان است و از طرفی با این انتخاب خود نوعی دلجویی، وفاداری و محبت را به هاشمی رفسنجانی ابراز داشتند.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سئوال که آیا ورود تنها دو تن از رایحه خوش خدمت به شورای شهر، به معنای نه گفتن مردم به دولت است، اظهار داشت: ما هیچ ادعایی برای پیروزی نداریم و برای پیروز شدن به هر قیمتی وارد عرصه نشده ایم ، بلکه ما به عنوان حامیان دولت آمده ایم و آنچه که مردم تصمیم می گیرند، برای ما مهم است.

وی ادامه داد: هنگامی که دولت هر نوع انتساب به خودش را در خصوص رایحه خوش خدمت نفی می کند و حتی از به کار گرفتن نام حامیان دولت اسلامی هم پرهیز می دهد، هر چند که مدعی طرفداری از دولت بودند اما دولت اجازه نداد، تمایزی بین این گروه با سایر گروهها باشد.

رامین خاطرنشان کرد: مسئله ای که خیلی روشن است این موضوع است که هیچ چهره سیاسی خاصی در این گروه که منتسب یا مرتبط با دولت باشد در حقیقت وجود نداشت و بذرباش به عنوان مشاوررئیس جمهور و یا زریبافان دبیر دولت تا هنگامی که استعفا نداده بودند، وارد این بحث نتوانستند بشنوند .

وی گفت: زریبافان نیز استعفا نداده بود به دلیل اینکه منع قانونی برای او پیش نیامده بود و تا زمانیکه منع قانونی بوجود نیامده بود، سر کارش حضور داشت و کلیه گروههای اصولگرای دیگر نیز اعلام کردند که بیشتر از هر گروه دیگری حامی دولت هستند.

رامین خاطرنشان کرد: از منظر مردم، لیست رایحه خوش خدمت که از هیچ چهره ای که در میان مردم وجاهت سیاسی، ملی و ورزشی داشته باشد، استفاده نکردیم و حتی فرصتی برای معرفی این لیست هم به مردم برایمان ایجاد نشد.

ادامه دارد....