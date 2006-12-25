خودرو سازان داخلی در اولویت تامین تاکسی های پایتخت / آغاز فعالیت رسمی تاکسی بانوان از پس فردا

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران امروز در حاشیه حضور خود در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 در جمع خبرنگاران با اشاره به تماس های عمده ای که طی چند ساعت اخیر از سوی شهروندان و رانندگان تاکسی با این مرکز برقرار شده بود ، گفت : عمده ترین مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان تهرانی از طریق تلفن 1888 در خصوص تاکسی های بی سیم و تاکسیمترهای تاکسی و سرویس بانوان بوده و همچنین بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی رانندگان تاکسی نیز در مورد مشکلات موجود در برخی خطوط و میان روسای خطوط تاکسیرانی و ... بوده است .

حسین تیموری کرمانی در خصوص ساماندهی وضع مسافربرهای شهری در تهران تصریح کرد : از 13 روز پیش در روزنامه های کثیرالانتشار فراخوانی زده ایم که هر کس به هر نوعی در حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسی سهم دارد باید اعلام موجودیت کند.

به گفته وی ، 74 شعبه پیک بادپا آماده همکاری با شهروندان تهرانی در این زمینه هستند.

تیموری با بیان اینکه مسافربرهای شخصی فقط تا 5 دیماه فرصت دارند که اعلام موجودیت کنند، تصریح کرد : از 3 هزار و 400 دستگاه تاکسی مجهز به تاکسیمتر تاکنون تنها 1600 تاکسیمتر روشن و فعال شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت نرخ کرایه تاکسی ها در سال آینده گفت : پیشنهاد تاکسیرانی را برای افزایش نرخ به شورای شهر تهران تقدیم کرده ایم.

تیموری در خصوص اخراج رانندگان متخلف از تاکسیرانی تصریح کرد : از 184 پرونده پیگیری شده طی 9 ماه گذشته 26 نفر اخراج شده اند.

وی در خصوص سلامت تاکسی های نارنجی رنگ که بعضا آلودگی بسیاری در شهر داشته و فرسوده هستند گفت: تاکسی های نارنجی طی 3 ماهه نخست سال 86 منطقه بندی خواهند شد و همچنین تاکسی ها باید هر ماهه برای سلامت خود به رئیس منطقه مراجعه کنند.

تیموری در خصوص کمک شهرداری تهران برای پرداخت بیمه تاکسیرانان گفت: تا کنون بالغ بر 7 هزار نفر در حوزه تاکسیرانی بیمه شده اند که 10 هزار تومان از حق بیمه تاکسیرانان را شهرداری تهران پرداخت می کند.

وی در خصوص دلیل تاخیر در فعالیت تاکسی سرویس بانوان در تهران که چندی پیش شاهد مراسم افتتاح آنها در منطقه 19 بودیم گفت: مشکلاتی در زمینه شماره گذاری و عدم اتمام مرحله آزمایشی و شهر شناسی پیش آمده بود که موجب تاخیر یک هفته ای در آغاز به کار این تاکسی سرویس ها بوده است که با همکاری شرکت های خودروساز داخلی و نیروی انتظامی از چهارشنبه هفته جاری تاکسی بانوان تهران به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در ابتدای این طرح 10 دستگاه تاکسی فعالیت کرده که تا پایان سال این میزان به 300 تاکسی در بخش تاکسی سرویس بانوان ارتقاء خواهد یافت ، تصریح کرد : شماره تماس شهروندان تهرانی برای استفاده از این تاکسی ویژه شماره 20102020 می باشد که با نهایی شدن این طرح و استفاده از تمام ظرفیت تاکسی پیش بینی می شود به تدریج شهروندان تهرانی بتوانند با شماره ای که از چندی پیش وعده داده شده بود که همان 1821 است با تاکسی سرویس بانوان تماس بگیرند .

تیموری با بیان اینکه تا کنون 5 شرکت مجوز فعالیت در این حوزه را کسب کرده اند که نرخ های اخذ شده بر اساس تاکسیمتر خواهد بود ، تصریح کرد: شرایط فعالیت در تاکسی بانوان داشتن حداقل 23 سال سن و متاهل بودن و ساعت کار تاکسی بانوان از 6 صبح تا 22 شب خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از تحویل تاکسی به 800 راننده بیکار تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 7 هزار و 650 نفر برای تحویل خودروی جدید ثبت نام کرده اند که یک هزار و 25 نفر از آنان دارای خودرو تعویضی با عمر بالای 15 سال بوده اند. این در حالی است که از مجموع کل درخواست تاکسی های جدید 4 هزار درخواست برای خودرو سمند و 1200 درخواست برای تحویل خودرو پراید بوده و تا کنون فقط 1200 دستگاه سمند و 35 دستگاه پراید از سوی شرکت های خودروساز تحویل داده شده است.

وی با اشاره به 5 هزار دستگاه تاکسی پیش بینی شده از محل تبصره 13 برای شهر تهران ، تصریح کرد: تا کنون حتی یک دستگاه تاکسی از محل تبصره 13 به تهران وارد نشده است.