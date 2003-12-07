مردمسالاري ديني ليبرال دموكراسي غرب را به چالش كشيده است

دكتر اسدالله بادام چيان گفت: استعمار و عوامل داخلي آن گسترده ترين حضور را درمقابل مجلس هفتم دارند و در طول سالهاي پس از انقلاب سابقه نداشته است كه دشمنان نظام اين گونه در انتخابات ما حضور جدي داشته باشند.

رييس مركزي سياسي جمعيت موتلفه اسلامي افزود: وقتي پاول وزير امورخارجه آمريكا با صراحت از يكي از جناح هاي كشور براي انتخابات حمايت مي كند وظيفه ما و همه مردم اين است كه در صحنه انتخابات حضور پرشوري تري داشته باشند و نگذارند عناصر مورد نظر آمريكا وارد مجلس هفتم شوند.

وي تاكيد كرد: با توجه به شرايط داخلي وخارجي كشور همه بايد تلاش كنيم تا نتيجه انتخابات به ياس و نابودي دشمن منجر شود.

وي افزود: مجريان انتخابات بايد از هر نوع اقدامي كه موجب بي اعتمادي و ترديد مردم در حفظ امانت راي آنها مي شود پرهيز كنند.

مدير مسوول نشريه شما اظهار داشت: در حاليكه نيروهاي اصولگرا بر استقلال كشور تاكيد دارند بعضي آقايان براي پيشبرد اهدافشان مي گويند از ناظران بين المللي بخواهيم با حضور در كشورمان بر اين انتخابات نظارت داشته باشند و يا اينكه رد صلاحيتهاي قانوني را نيز خلاف حقوق بشر تلقي و تبليغ مي كنند، كه اين نوع مواضع در نزد ملت هوشيار ما ضربه به عزت و غرور ملي تلقي مي شود.

وي با اشاره به اظهارات برخي مرعوبين در داخل در اين خصوص كه عدم مذاكره با آمريكا، حمله به ايران را در پي دارد گفت: اگر آمريكا مي توانست با ايران بجنگد تاكنون اين كار را كرده بود.

حميدرضا ترقي نيز در اين اجلاس طي تحليل مسائل سياسي كشور و منطقه گفت: جمهوري اسلامي توانست با تدبير پخته مسوولين نظام از سه طرحي كه از سوي دشمنان عليه نظام طراحي شده بود عبور كنند.

وي تروريسم، فعاليت هسته اي و حقوق بشر را سه موضوعي عنوان كرد كه بهانه هجمه عليه جمهوري اسلامي بود و خاطر نشان كرد: نظام قادر است از اينها عبور كند اگر چه بحثهاي حقوق بشر هنوز باقي است اما اقدامات اخير دستگاه قضايي و حضور گسترده مردم در انتخابات اين حربه را هم از آنها خواهد گرفت.

عضو شوراي مركزي اين تشكل ضمن انتقاد از عوامل داخلي كه بسترساز و مستندساز محكوميت ايران در كميته سوم سازمان ملل شده اند تاكيد كرد: مردم كساني را كه اقدام به فروش اطلاعات به بيگانه مي كنند يا در صداقت نظام در صحنه بين المللي ايجاد ترديد مي كنند و با تاكيد بر بيگانه مورج خواستها و اهداف آنها هستند، نمي بخشند. وي از مسوولان نظام خواست به هيات هاي مغرضي كه از سوي سازمانهاي بين المللي براي تهيه گزارشهاي دروغ به ايران اعزام مي شوند اجزا ورود ندهند.

قائم مقام مركز سياسي جمعيت موتلفه اسلامي در تحليل شرايط منطقه اي ايران تصريح كرد: ايران با ثبات ترين كشور منطقه است در حاليكه كشورهاي همسايه ايران همچون عراق، افغانستان، تركيه، عربستان، پاكستان و كشورهاي حاشيه درياي خزر همه ناآرام و دچار بحران هستند.

وي با اشاره به شعار عدم رعايت حقوق بشر در ايران تصريح كرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي بسيار پيشرفته تر از برنامه هاي حقوق بشر مورد نظر سازمانهاي بين المللي استو مردمسالاري ديني در ايران ليبرال دموكراسي غرب را به چالش كشيده است و بهترين و مترقي ترين نرخ آزادي بيان و قلم را كه به حقوق عمومي جامعه آسيبي نمي زند را پايه گذاري كرده است.

ترقي در تحليل مسائل داخلي كشور، پروژه هاي فشار بر قوه قضائيه از طريق روزه سياسي و گزارشات خلاف واقع كميسيون اصل 90 و استعفاي نمايندگان و اقدامات اخير بعضي نمايندگان در زير سوال بردن عملكرد نظام در طول 20 سال گذشته را از اقدامات جديد كميته X دانست و اظهار داشت: اين كميته براي متشنج كردن فضاي سياسي كشور و تشديد اختلافات و درگيريهاي سياسي دوباره فعال شده و بدنبال بسترسازي براي كشاندن ناظرين بين المللي به ايران براي نظارت بر انتخابات و طرح رفراندوم و رد قانون اساسي هستند.

قائم مقام مركز سياسي با اظهار تاسف از متن بيانيه كنگره مشاركت گفت: نبايد حزبي كه در مسند قدرت است ضعف هاي خود را فرافكني كرده و كوتاهي ها و قصورها و ناكارآمدي هاي عناصر وابسته به حزب خود در قوه مقننه و مجريه را به گردن اركان ديگر نظام بياندازد.

وي در ادامه اظهار داشت: حزبي كه ناتوان از حل مشكلات كشور است نبايد بجاي اتكاء به ملت به حمايت بيگانگان دل ببندد.

ترقي، حملات اين حزب به اركان نظام چون قوه قضاييه و شوراي نگهبان و غيره را جدال با نظام و از موضع مخالف نظام تبيين كرد و گفت: اين نوع ماندن در صحنه سياسي، آغاز رفتن از دل وعقيده و باور مردم است.

رييس باشگاه سياسي گفتگو، اعلام سياستهاي چشم انداز 20 ساله كشور توسط رهبري و ديدارهاي همراه با تعامل ايشان با اقشار مختلف مردم را در گسترده ساختن حضور مردم در انتخابات بسيار موثر دانست و از اقدامات دولت در زمينه كاهش تورم و جلوگيري از افزايش نرخ ها و ايجاد اشتغال كه موجب اميد مردم و افزايش زمينه حضور آنها در انتخابات مي شود تقدير كرد. وي اقدامات اخير شوراي شهر تهران و شهردار تهران در توسعه خدمت رساني به مردم همچون تقسيط بدهي هاي مردم به شهرداري، كشف سوءاستفاده هاي گذشته در شهرداري صرفه جويي درهزينه ها و حل مشكلات مردم بصورت چهره به چهره توسط شهردار را از اقدامات موثر در گذشته حضور مردم دانست.

آقاي ترقي پايبندي شوراي نگهبان به احراز صلاحيت داوطلبان و پرهيز نظارت و اجرا در انتخابات از درگيري هايي كه اعتماد مردم را به سلامت انتخابات ضعيف مي كند و هوشياري و امت مردم در شناخت داوطلبان اصلح و كارآمد و متخصص و دلسوز را عامل مهمي در تحقق شايسته ترين انتخابات دانست.