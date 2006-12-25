اسرائیل تدابیر امنیتی خود در کرانه باختری را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد که این تدابیر درپی نشست کمیسیون امور خارجی پارلمان اسرائیل گرفته شده است.

به گفته پرتز، اسرائیل طرحی را تدوین کرده است که به صورت فوری قابل اجرا بوده و مبتنی بر تسهیل عبور و مرور فلسطینیان و افزایش شمار فلسطینی هایی است که اجازه می یابند در فلسطین اشغالی کار کنند.

وی افزود: اسرائیل همچنین در دو مرحله 59 مرکز ایست و بازرسی را در جاده های کرانه باختری بر می دارد و در مرحله اول 24 مرکز و سپس مابقی برداشته خواهد شد.

گفتنی است تعداد کل ایست و بازرسی های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن بالغ بر 400 مرکز است.

وزیر جنگ اسرائیل همچنین گفت: تل آویو برخی از اسیران فلسطینی را به مناسبت عید قربان آزاد خواهد کرد.

پرز به خبرنگاران گفت: هرساله زندانیانی را به مناسبت عید قربان و میلاد (حضرت مسیح (ع)) آزاد می کنیم.

برپایه این گزارش، "افرائیم سنیه" معاون وزیر جنگ اسرائیل نیز گفت: "فضای ناامیدی و بسته باعث تجدید تروریسم می شود و می خواهیم فضای (مناطق خودگردان) را بهبود بخشیم".

گفتنی است رژیم صهیونیستی دیروز نیز مواففت کرد که یکصد میلیون دلار از پول ها و دارایی های بلوکه شده تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی این رژیم را به "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان پرداخت کند. این اقدامات دو روز پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل و ابومازن صورت می گیرد.