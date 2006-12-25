اولمرت بار دیگر عازم اروپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گفته می شود که موضوع هسته ای ایران، اعمال تحریمها علیه دولت فلسطینی به رهبری جنبش مقاومت حماس و تقویت روند سازش از مسائلی خواهد بود که وی در صدد بررسی آن با رهبران دو کشور نام برده است.

اولمرت در اواخر آذرماه نیز از ایتالیا و آلمان دیدار کرد و با مقامهای این دو کشور در باره مسائل ذکر شده به گفتگو نشست.

تحلیل گران بر این باورند که نگرانی تل آویو از احتمال تعدیل مجازاتهای سخت گیرانه اروپا علیه دولت حماس در دستور کار مذاکرات اولمرت در رم و برلین قرار خواهد داشت.

وی همچنین در صدد است تا با رهبران رم و برلین که دارای نیروی حافظ صلح در لبنان هستند، درباره بسته وسیع پیشنهادات برای بررسی و تجدید نظر در سیاست خاورمیانه آمریکا و همینطور تحولات لبنان مذاکره کند.

انتظار می رود وی همچنین با پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان نیز دیداری داشته باشد و از او برای دیدار از سرزمین های اشغالی دعوت بعمل آورد.

آسوشیتدپرس در ادامه می نویسد : سفر3 روزه اولمرت ، نخستین سفر وی از زمان پایان درگیریهای 5 ماهه میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه به شمار می رود. اولمرت از آلمان و ایتالیا خواهد خواست تا اجرای درخواستهای بین المللی را مبنی بر لزوم شناسایی اسرائیل از سوی حماس و پذیرش توافقنامه های کنونی صلح تسریع بخشند.



به گفته یکی از تحلیلگران، نخست وزیر اسرائیل از طرف های اروپایی تضمین خواهد گرفت تا از مواضع کنونی عقب نشینی نکنند و درصدد تعدیل مواضع خود در برابر حماس بر نیایند.