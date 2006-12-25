پرسپولیس به سختی از سد تیم گمنام شهر صنعتی کاوه گذشت / کاوه قدر دفاع بی آزار پرسپولیس را ندانست

به گزارش خبرنگارمهر، تیم پرسپولیس پس از برتری یک برصفر در نیمه اول ، در نیمه دوم صلاح حسن را جایگزین مهرداد اولادی مهاجم مصدوم خود کرد تا از قدرت تمام کنندگی این بازیکن برای رسیدن به گلهای بیشتر استفاده کند .



این تدبیر پرسپولیس خیلی زود نتیجه بخش شد . در دقیقه 68 صلاح حسن که در طول فصل جاری کمتر از سوی دنیزلی به بازی گرفته شده است ، خیلی زود پاسخ اعتماد مربیانش را داد و روی ارسال معدنچی و طی یک رفت و برگشت با حرکتی آکروباتیک از داخل محوطه جریمه دومین گل سرخپوشان را به ثمر رساند .



پرسپولیس که از ابتدای بازی ارسال از کناره ها را در دستور کار خود داشت دقایقی بعد بازهم روی ارسال معدنچی از چپ و ضربه سر احسان خرسندی که از جانب هیچ مدافعی مراقبت نمی شد ، به سومین گل خود دست یافت .



یک دقیقه پس از این گل ادموند اخترمهاجم کهنه کارشهرصنعتی کاوه روی یک ضد حمله با ضربه ای حرفه ای یکی از گلهای خورده تیمش را پاسخ داد .



دقیقه 76 مدافع شهرصنعتی کاوه در شرایطی نامشخص با دست درون محوطه جریمه توپ را دراختیار گرفت که فغانی داورمسابقه بلافاصله اعلام ضربه پنالتی کرد . این پنالتی را مهرزاد معدنچی برخلاف جهت حرکت احمدی دروازه بان شهرصنعتی به چهارمین گل پرسپولیس تبدیل کرد .



در دقایق پایانی این دیدارحسین شهبازی هافبک تیم شهر صنعتی با حرکتی انفرادی که با عبور از مسعود زارعی و ضربه ای دقیق همراه بود ، دومین گل تیمش را وارد دروازه مهدی واعظی کرد تا اختلاف به دو گل برسد ولی افسوس که مهاجمان شهر صنعتی دیر قدر دفاع بی آزار پرسپولیس را دانستند تا با شکستی سنگین با جام حذفی وداع کنند و پرسپولیس نیزمنتظربرنده دیدارتیم های مقاومت بسیج فارس و استقلال تهران بنشیند .



در نیمه دوم این دیدارمحمد ستاری ، ادموند اختر و بیات از شهرصنعتی کاوه و علیرضا نیکبخت واحدی از پرسپولیس از داور کارت زرد دریافت کردند .