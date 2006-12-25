یک سناتور آمریکایی برای گفتگو با اسد وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، سفارتخانه آمریکا در دمشق در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: " آلن سپکتر" در جریان سفرش به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ولید المعلم وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره روابط سوریه و آمریکا گفتگو خواهد کرد.

برپایه این گزارش، این سناتور آمریکایی همچنین به تبادل نظر درباره مسائل منطقه ای خواهد پرداخت و محور گفتگوهای وی با مسئولان سوری در مورد اوضاع لبنان، عراق، فلسطین و اطلاع یافتن از دیدگاه سوریه در قبال این مسائل خواهد بود.

سفر سناتور جمهوری خواه آمریکا به دمشق درحالی صورت می گیرد که روزهای گذشته نیز "بیل نیلسون"، "کریستوفر دود" و "جان کری" از اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا سفری به دمشق داشته و با مقام های بلندپایه این کشور از جمله اسد دیدار کردند.