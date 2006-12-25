مهاجم کامرونی برای حضور در تمرینات آبی پوشان به تهران می آید / نشست مدیران استقلال به بعد از برگزاری مجمع موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم فوتبال استقلال در تلاشند برای رفع مشکل گلزنی این تیم ، درخط حمله مهاجمی خارجی را به خدمت بگیرند.

در این زمینه رایزنی هایی انجام شده و قرار است طی روزهای آتی مهاجمی کامرونی برای حضور در تمرینات استقلال و ارزیابی فنی وی از سوی مربیان استقلال به تهران بیاید . این بازیکن درصورت اخذ روادید سفر به تهران ازهفته آینده و پس از برگزاری بازی استقلال - سایپا در تمرینات آبی پوشان حضورمی یابد.

اعتراض استقلال به زمان دیدار با مقاومت بسیج فارس

درپی تعویق بازی تیم فوتبال استقلال برابرمقاومت بسیج فارس مسئولان کمیته برگزاری مسابقات جام حذفی در نظر دارند این دیدار را در فاصله تعطیلات نیم فصل مسابقات لیگ برتر برگزار کنند.

برگزاری این بازی در زمان مد نظر فدراسیون فوتبال باعث اعتراض باشگاه استقلال شده است زیرا این باشگاه درنظر دارد درتعطیلات لیگ برتر اقدام به برپایی اردوی آماده سازی در جزیره کیش یا امارات کند . به همین خاطرنماینده ای از این باشگاه با حضور در فدراسیون فوتبال از کمیته برگزاری مسابقات درخواست کرد در زمان برگزاری بازی معوقه مقاومت بسیج فارس - استقلال تهران تجدید نظرکند.

جلسات هفتگی هیات مدیره برگزار نمی شود

اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال چندی است برخلاف ماههای گذشته در روزهای دوشنبه جلسات هفتگی خود را برگزار نمی کنند.

علت عدم برگزاری نشست هفتگی مدیران باشگاه استقلال تامل آنها برای تعیین تکلیف از سوی سازمان تربیت بدنی برای انتخاب هیات مدیره جدید باشگاه است. قراراست پس از برگزاری مجمع عمومی باشگاه استقلال ترکیب هیات مدیره این باشگاه تغییر و یا برای ادامه فعالیت تثبیت شود.