حاجی: نباید تلقی شود که حامیان دولت به یک جمع محدود منتهی می شود/ رامین: قصد داشتیم شورایی هماهنگ با دولت را بنا کنیم نه شورای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه میزگرد "تحلیل انتخابات 24 آذر" در خبرگزاری مهر، مرتضی حاجی اظهار داشت: مردم باور نمی کنند که فعالیت های ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت خود جوش بود و سازمان یافته نبود؛ البته کسی هم به نیروهای سیاسی خرده نمی گیرد که چرا بر اساس حقوق خود وارد فعالیت های انتخاباتی شده و با گردآوری عده ای افراد، برای کسب آرای مردم تلاش کرده اند.

سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات سومین دوره شورای شهر، افزود: حامیان دولت با استفاده از همه امکانات و ابزارها و بسیج نیروهای خود از جمله بستگان رئیس جمهور و اعضای سابق دولت تلاش کرد شورا شهری هماهنگ و تابع نظر دولت تشکیل دهد ولی موفقیتی به دست نیاورد.

وی در خصوص استفاده از عنوان حامیان دولت و واکنش دولت نسبت به این مساله نیز توضیح داد: اصلاح طلبان نیز دولت را در برابر کشورهای دیگر که رقیب ما هستند، تنها نگذاشته و از دولت حمایت می کنند و حتی انتقاد و گفتن ضعف ها برای تبدیل به نقاط قوت نیز عین حمایت است، اما این بد است که جمعی انحصارا خود را حامی دولت بدانند و افکار عمومی دنیا تلقی کنند که حامیان دولت به همین جمع محدود منتهی می شوند.

عضو ارشد جبهه اصلاحات در خصوص فعالیت های آتی اصلاح طلبان عضو شورای شهر پایتخت اظهار داشت: باید از ترکیب شورای شهر فعلی به عنوان فرصتی در جهت همگرایی بیشتر نیروهای فعال در کشور استفاده کنیم و به کاندیداهای خود نیز گفته بودیم که به دنبال فراکسیون بندی در این نهاد مدنی نباشند و مسائل تهران را با نگاه کارشناسانه و همگرایی حل و فصل کنند.

حاجی در خصوص نقش احزاب در انتخابات اخیر، گفت: اگر گروهی امروز اکثریت قاطع آراء را کسب می کرد و شوراها را در اختیار می گرفت، می توانست ضامن اجرای برنامه های خود باشد اما اکنون که اکثریت شورا، اکثریت قوی نیست و یک گروه نمی تواند پاسخگوی فعالیت آن باشد، بیشتر از گذشته به همگرایی نیازمند هستم.

"البته اگر بحث هایی که در شورای شهر انجام می شود، کارشناسی باشد اقلیت می تواند نظر اکثریت را به خود جلب کند و این گونه نیست که اقلیت یا اکثریت بخواهند در مقابل حرف درست ایستادگی کنند اما در عین حال مردم باید بیش از پیش مراقب کار شورا و ناظر بر کار کرد اعضای آن باشند تا در تصمیم گیری های بعدی خود این را ملاک قرار دهند که چه گروهی با خرد جمعی همسو بوده و بر اساس معیارهای علمی و کارشناسی و به سود شهر و مردم نظر داده است".

سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوالی در خصوص پیام رای مردم در انتخابات شوراها اظهار داشت: مردم در انتخابات شوراها به کسانی رای دادند که علاوه بر صلاحیت های عمومی از کار آمدی و تعادل برخوردار هستند و رای آنها در واقع پاسخ به چهره های تندرو و خشن بود.

وی خطاب به کسانی که پیام انتخابات اخیر را "نه" به دولت نهم می دانند، گفت: بدون تردید هر دولتی نقاط قوت ضعف دارد و مطلق نیست و نمی توان گفت وعده هایی که دولت نهم داده باید در کوتاه ترین مدت محقق شود؛ چرا که دولت آقای احمدی نژاد هنوز فرصت دارد برنامه ها و شعارها و وعده های خود را عملیاتی کند.

رئیس انجمن اصلاحات ایران همچنین در خصوص پیام رای مردم به هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان تهران ابراز عقیده کرد: در دوران انتخابات اخیر ریاست جمهوری گروهی تصور می کردند شناخت مردم از آقای هاشمی رفسنجانی کفایت می کند و نیازی به انجام سفرهای انتخاباتی نیست، اما این نظریه آنها درست نبود.

حاجی افزود: اگر آقای هاشمی در آن دوران به جای حضور در دفتر کار خود دیدارهای رو در رو با ملت داشت، بسیاری از تخریب های سازمان یافته علیه او و خانواده اش حل می شد و نتیجه انتخابات غیر از آنچه که امروز حاصل شده، بود ولی رای مردم به آقای هاشمی را نمی توان "نه" به دولت تلقی کرد؛ چرا که این رای در حقیقت پاسخ منفی به تخریب هایی بود که اگر انجام نمی شد مردم بهتر می توانستند در آن مقطع تصمیم گیری کنند.

خبرنگار مهر از سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان سوال کرد "اعتقاد شما این بود که اگر مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند پیروز انتخابات شوراها اصلاح طلبان هستند، اما با وجود مشارکت گسترده مردم در این عرصه این اتفاق رخ نداد" که وی پاسخ داد: ملاک برای ما مشارکت حداکثری بالای 50 درصدی بود اما سطح مشارکت در این دوره فقط 36 درصد بود .

وی افزود: شورای شهر اول در اختیار اصلاح طلبان بود که به دلایل مختلف از جمله تحرکات سیاسی خارج از شورا باعث بروز اختلاف در میان آنها و در نتیجه انحلال شورا شد و مردم نیز در قضاوت خود تشخیص دادند که شورا پاسخگوی انتظارات و مطالبات آنها نبوده است و به همین علت رویکرد خود را تغییر دادند.

حاجی تصریح کرد: در انتخابات اخیر نیز مردم نشان دادند که با هیچ کس عقد اخوت نبسته و عملکرد ها را به درستی ارزیابی کرده و با ملاک درست رای می دهند که همه گروه ها و جناح ها باید این پیام را درک کنند.

به گزارش مهر، محمد علی رامین در ادامه این میزگرد که تحت عنوان "نتایج و پیام های انتخابات 24 آذر" درخبرگزاری مهر برگزار شد، در پاسخ به این سئوال که تعامل اعضای راه یافته به شوراها از هر سه گروه با باقی اعضا چگونه خواهد بود، اظهارداشت: بحث شوراها از مقولات سیاسی و جناحی کاملا مبرا شده است و تصور می کنم هرکس بخواهد در این شورا جناحی عمل کند قطعا مورد کراهت مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: کسانی که از رایحه دولت وارد شورا شدند یه هیچ عنوان سیاسی نیستند و در عملکردشان کار سیاسی مشاهده نخواهیم کرد. ویژگی افراد لیست رایحه رائه خدمت بی منت به جامعه است.

حاجی نیز در پاسخ به این سئوال خاطرنشان کرد: استنباط من این است که اینطور نخواهد بود که 4 اصلاح طلب راه به شورا بگویند با 8 نفر اصولگرایان ائتلاف می کنند یا صرفا با 2 نفر رایحه خوش خدمت هم موضع خواهند بود.

وی گفت: نامزدهای راه یافته ما به طور طبیعی برنامه ای را که تدوین کرده ایم به شورای شهر ارائه می کنند و سعی خواهند کرد که توجه باقی اعضا را نیز جلب نمایند و فرقی نمی کند از کدام گروه هم موضع آنان باشند.

محمد علی رامین در پاسخ به این سئوال که شما گفته اید از چهره خاصی در انتخابات استفاده نکردید، آیا خواهر رئیس جمهور چهره نیست، گفت: کدام چهره؟ گاهی شما آدمی را منتصب به شخصیت بزرگی می کنید درحالیکه ایشان هیچ موضع گیری سیاسی، جناحی و گروهی نداشته است و وارد چالش سیاسی فراگیر نشده است. خانم احمدی نژاد در طول 27 سال انقلاب به عنوان محقق و مدرس آموزش و پرورش خدمت کرده و شما مقاسه کنید با یک شخصیت دیگری که فضای عمومی جامعه را به ریخت و از شعار آزادی برای زنان با ابزار دوچرخه و شلورا لی استفاده کرد یا برادر آن شخصیت محترم که همه ارکان را زیر سئوال برد تا حدی که به عنوان اپوزیسیون عمل می کند.

وی افزود: در افکار عمومی کسی که اینگونه چهره سازی می کند یک بازتاب در جامعه دارد وآن کسی که چهره خبرسازی و چهره جنجالی رسانه ای نسیت بازتاب دیگری دارد. اگر برای احمدی نژاد فرصتی بود که خدمات علمی ایشان را به جامعه می توانستیم معرفی کنیم مردم طور دیگری عمل می کردند.

رامین تاکید کرد: مردم نخواستند انتصاب یک مقام را ملاک قرار دهند و نتوانستیم وی را به عنوان خواهر رئیس جمهور معرفی کنیم. ما نتوانستیم اطلاع رسانی خاصی انجام دهیم.

حاجی در واکنش به اظهارات رامین تصریح کرد: اینکه کسی سابقه کاری دارد و مردم در مورد آن شناخت داشته باشند بهتر است مطرح شود یا اینکه کسی که پشت شخصیت مشهوری است و معلوم نیست فردا می خواهد چه کند، بهتر است، خوب است مردم به شخصیت خود فرد رای دهند . اگر کسی با شلوار لی و دوچرخه آمد، اعلام کرد که چگونه فکر می کند این بهتر است تا اینکه کسی شخصیت فرد معرفی شده را نشناسد.

رامین نیز گفت: تبلیغی برای پروین احمدی نژاد انجام نگرفت و این ظلمی بود که ما در مورد وی مرتکب شدیم و اعتراف می کنیم که نتوانستیم این شخصیت موجه را معرفی کنیم. خانم احمدی نژاد یک مدیر توانمند علمی است و ما نتوانستیم این وجه وی را به مردم منتقل کنیم و این ضعفی بود که به عنوان دبیر سیاسی کمیته رایحه خوش خدمت آن را اعلام می کنم.ما اصلا قصدمان این نبود که از چهره ها استفاده کنیم اما می توانستیم وی را به عنوان چهره موجه معرفی کنیم.

حاجی در پاسخ به این سئوال که اولویت های شورای سوم چیست، اظهارداشت: ما در ستاد اصلاح طلبان برنامه ای تدوین کردیم که 15 کاندیدای اصلاح طلبان روی آن کار کردند و برنامه مصوب آنهاست و چالش ها را فهرست کردیم و راهکارهایی که باید مورد توجه باشد در 10 محور خلاصه کردیم.

وی افزود: برنامه های ما با یکدیگر، هم عرض بود و در هر محور بخش اقدام کوتاه مدت و بلند مدت ترسیم شد. به طوریکه برخی برنامه ها در طول مدت 4 ساله باید به اتمام می رسید و برخی دیگر در ایم مدت شروع می شد و برای اتمام به زمان بیشتری احتیاج بود.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: برنامه کاری اعضا پیگیری این محورها است. به عنوان مثال آلودگی هوا که بسیار آزاردهنده است به همراه موضوع ترافیک مطرح می شود همچنین در این مقوله امنیت روانی افراد نیز مومرد توجه قرار می گیرد. بنابراین نمی شود کاملا خط کشی کرد و هر محور را جداگانه در نظر گرفت. ممکن است برخی پروژه ها ضریب فوریت آن مانند باقی محورها نباشد.

حاجی درخصوص انتخاب شهردار نیز گفت: دو روایت در این مورد وجود دارد که از صحت آن مطمئن نیستم یکی اینکه شورا به محض شروع کار خود باید در مورد شهردار تصمیم گیری کند و روایت دیگر این است که شهردرا می تواند تا پایان دوره 4 ساله خود به کارش ادامه دهد که اگر بحث دوم مطرح باشد باید گفت که اولویت شهرداری برای شورا فوری نیست و شورا می تواند با شهردار فعلی کار خود را ادامه دهد وارزیابی در این مورد داشته باشد. اما انتخاب شهردار برای شورا اولویت فوری نیست.

وی تاکید کرد: قالیباف هم می تواند کار فعلی خود را ادامه دهد و به نظرم برای ادامه کار مشکلی با شورا نخواهد داشت.

محبیان نیز درپاسخ به این سئوال گفت: کسی که از بیرون به شورا نگاه می کند می تواند بگوید چه کاری بهتر است در شورا انجام شود و چه کاری نباید انجام شود. بنابراین به نظر من شورا نباید سیاسی شود هرچند در آستانه تهدید است و انتخاب شهردار نقطه آغاز آن است و اگر به صورت کارشناسی از این گردنه عبور کنند از این تهدید گذشته اند و اگر موفق به عبور نشوند شورا درگیر این چالش خواهد شد.

وی گفت: شورا باید عقل محور باشد و براساس حب و بغض و کینه های گذشته عمل نشود و به نحوی حرکت کند که کینه ها و بغض ها باعث ضربه به شهر نشود. همچنین شورا باید معقول و کارشناسانه و براساس برنامه های عمرانی عمل کند. من انتخاب ترکیبی شورای شهر سوم را نتیجه موفقیت شورای دوم می بینم چراکه اگر این شورا سیاسی عمل می کرد یکپارچه شورا را به رقیب سپرده بود. امیدوارم همین نتیجه را رد شورای چهارم داشته باشیم.

رامین دبیر کمیته سیاسی رایحه خوش خدمت نیز مدیریت کلان شهر تهران را فراتر از شورا خواند و افزود: این شورا به تنهایی نمی تواند اداره شهری را که از دهها کشور جهان بزرگتر است را به لحاظ مشکلات و معضلات انبوه آن به عهده بگیرد. ما در رایحه خوش قصد داشتیم شورایی هماهنگ با دولت را دنبال کنیم نه یک شورای دولتی تا این شورا اراده این را داشته اشد که از ظرفیت دولت برای اداره شهر استفاده کند نه اینکه شورا پله کانی برا تقابل دولت و فرافکنی و گذاشتن مشکلات تهران به امید انیکه دولت یا حامیان آن را در دور بعد شکست دهند.

وی افزود: اگر انتخاب می شدیم در شورا به دنبال مدیریت تحول بودیم و آن مدیریتی که احمدی نژاد در تهران نشان داد را ارائه می کردیم همانطور که به تعبیر رهبری رایحه خوش خدمت استشمام شد. ما به دنبال آن مدیریت بودیم.

رامین خاطرنشان کرد: به هر حال معتقدیم هر کسی وارد این شورا می شد با مشکلات پیچیده روبه رو بود و نبادی انتظار داشته باشیم شوریا شهر یک شبه و یک روزه همه معضلات را رفع کند همه باید کمک کنیم این شورا در تهارن وهمه کشور موفق باشد

وی تصریح کرد: ضادقانه و صمیمانه می گویم حتی اگر رقبای بنده وارد شورا شدند مردم تصور نکنند شورا می تواند یک شبه همه معضلات تهران را حل کند مردم با هر انتخاباتی انتظار پیشرفت در امور را دارند و هر انتخاباتی برای خدمتگذاران یک فرصت برای برداشتن گام موثر است.

محبیان درادامه این میزگرد درخصوص نقش رسانه ها در این دوره از انتخابات اظهارداشت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما در افزایش مشارکت مردم نقش فعالی داشتند و اگر اینگونه وارد عرصه نمی شدند قطعا مشارکت گسترده مردم را به این شکل نداشتیم. همه آنان هم که رای آوردند مدیون رسانه ها هستند.

وی گفت: رسانه ها به تبعیت از کسانی که برای آنان کار می کنند علایق گوناگون دارند و نباید ما در رسانه علایق خود را شفاف وارد خبر کنیم و اگر اینگونه برخورد کنیم و این علاقه در خبر خود را نشان دهد یک فاجعه است. آنگاه یک نوع فریب پیش می آید.البته ندیدم در دوران انتخابات رسانه ها به دنبال این اقدام باشند و برخی سایت ها بودند که اعتبار خود را به قمار گذاشتند و رسانه ها در مجموع بسیار موفق عمل کردند و نقش بزرگی در تعمیق مردم سالاری داشتند.

محبیان تاکید کرد: رسانه ها در انی عرصه نمره بسیار خوبی می گیرند.

رامین نیز با تشکر از اهالی رسانه اظهارداشت: همه گروهها در رسانه های مختلف و حتی سایت ها با یک نوع غیرت و همیت وارد عرصه شدند و همه در انگیزه سازی برای جامعه تلاش کردند و به نظر می رسد نیت ها در مجموع نیت های سالمی بود و نیت سوئی در رسانه ها دیده نشد.

وی درادامه درانتقاد از برخی از اقدامات رسانه ها خاطرنشان کرد: انیکه رسانه های ما نگاه جهان شمول ندارند و آن را منتقل نیم کنند یک ایراد است در هر انتخابات آنقدر غرق انتخابات یا گرایشات سیاسی خود می شوند که به برخی حرکات خود برای پس از انتخابات توجه نمی کنند و این رسانه های ما را آسیب پذیر می کند.

رامین تصریح کرد: مطلب دیگر که به رسانه ملی برمی گردد این است که انی رسانه مرجع فکری و ذهنی جامعه را به سمت و سویی می کشد که آسیب های جدی در ساحت سیاسی نظام اسلامی خواهد داشت. در اوایل انقلاب برای تبلیغات رسانه ای از مبارزان، جانبازان، نخبگان و کسانی که در خدمت رسانی جامعه موثر بودند استفاده می شد و آنان مردم را به حضور در عرصه سیاسی فرا می خواندند اما امروز همه آنان که می توانند مرجع فرکی جامعه باشند نادیده گرفته می شوند و چهره های رسانه ای به عنوان مرجع فکری مردم را دعوت به حضور می کنند.

دبیر کمیته سیاسی رایحه خوش خدمت افزود: اگر رسانه ها خود متوجه این مشکل نشوند در تغییر چهره های مرجع جامعه موثر هستند. دو چهره ورزشی بدون وابستگی حزبی وارد انتخابات شوراها می شوند بدون انیکه حتی یک تجربه مدیریتی، اجرایی، سیاسی و ..... داشته باشند این افراد وارد مقوله اداره شهر تهران می شوند که حتی برای نخبگان هم این امر مشکل است. بنابراین این ثمره جریانی است که رسانه ما دنبال کرده است. رسانه ما است که مرجعیت فکری را از یک گروه نخبگان به گروه اجتماعی تغییر می دهد.

وی با ابراز دلبستگی به شخصیت های ورزسی وارد شده به شورای شهر تهران خاطرنشان کرد" باید دید چه کسی به مردم ما خط داده است که چهره های ورزشی برای حل مشلکات شهر تهران کارآمد هستند.

محبیان در ادامه سخنان رامین گفت: این اشکال کار سیاسیون ما است که آنقدر بد عمل کرده اند که مردم به غیر از آنها به هر کس دیگری رای می دهند.

رامین همچنین یادآور شد: رسانه های ما در عین حال بادی هر انتخاباتی را برای طرح آرمان ها مناسب بدانند. سیاسیون که به روزمرگی مبتلا می شوند و رسانه ها را به آن سمت می برند . اگر رسانه به عنوان رسانه اصول محور حرکت کند باید آرمانها را به جامعه عرضه کند، اگر نه آرمانها گام به گام از دست خواهند رفت.