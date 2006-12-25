دو گل اختلاف واقعی ما با کاوه نبود / با احتیاط بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پس از پیروزی تیمش در رقابتهای جام حذفی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما درشرایطی به مصاف تیم کاوه رفتیم که تعداد زیادی از بازیکنانمان را به علت مصدومیت در اختیار نداشتیم و این بهترین فرصت برای بازیکنانی بود که در رقابت های لیگ برترفرصت زیادی برای بازی کردن بدست نمی آورند.

دنیزلی ادامه داد: با این حال تیم ما در این دیدار موقعیت های زیادی برای گلزنی داشت که تنها از 4موقعیت خود استفاده کرد و در واقع چهارگل اختلاف واقعی ما با تیم کاوه نبود .

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه رقابتهای جام حذفی همواره با شگفتی همراه است خاطرنشان کرد: ما دراین بازی با احتیاط زیادی عمل کردیم چرا که بازیهای حذفی همیشه خطرناک است.

دنیزلی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم دردیدارهای آینده فوتبال بهتری را به نمایش بگذاریم . امروز روز خوب ما بود و توانستیم به یک پیروزی پرگل دست پیدا کنیم .

سرمربی پرسپولیس درمورد دیدار روزجمعه برابر راه آهن گفت : امیدوارم که تا این روزبخشی از بازیکنان مصدوم ما بهبود یابند و بتوانیم از آنها در این دیدار استفاده کنیم .

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران تصریح کرد: شروع رقابتهای جام حذفی ترافیک کاری ما را سنگین می کند که در این راه باید از تمام بازیکنان استفاده کنیم .

دنیزلی با ابراز رضایت ازعملکرد مهدی واعظی در این دیدار گفت : برای اولین بازی خوب کارکرد و امیدوارم این روند را ادامه دهد .

وی در مورد بازی کردن مهرداد اولادی در این دیدار گفت : فکرمی کنم جریمه 2میلیون تومانی که باشگاه برای او درنظرگرفته است کافی باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان ابراز امیدواری کرد: این تیم بتواند با در اختیار داشتن همه نفرات خود در دیدار روز جمعه برابر راه آهن به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کند.