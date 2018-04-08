آثارشهید آوینی باعث افزایش علاقمندی نسل جوان به نظام اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هفته هنر انقلاب اسلامی استان کردستان با گرامیداشت یاد وخاطره شهدای ۸ سال جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی گفت: شهدا و ایثارگران سرمایه های انقلابند و امنیت و آسایش امروز و سرافرازی ملت ایران مرهون جانفشانی و ایثار این عزیزان است که زنده نگه داشتن نام ویاد آنان یک وظیفه شرعی ، اخلاقی و اجتماعی است.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی سردار جنگ سخت و شهید سید مرتضی آوینی سردار جنگ نرم گفت: بی نظیرترین حماسه های دوران دفاع مقدس توسط این شهیدان به ثبت رسید و امروز اگر رشادت ها و دلاورمردی های شهیدان جان برکف در نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان را می بینیم حاصل مجاهدت و رشادت شهیدان هنرمندی همچون شهید آوینی است که با آثار ماندگار خود تاریخ پایداری از مقاومت و ایثار این ملت را در جهان به ثبت رساند.

وی شهادت را محور همدلی و وحدت دراین چهار دهه انقلاب عنوان کرد و یادآور شد: در سخت ترین شرایط انقلاب و جنگ این شهدا بودند که در کنار امام و رهبری نظام ایستادند و اقتدار، وحدت و یکی بودن را در سرزمین پهناور ایران اسلامی به ثبت رساندند.

خوش اقبال با اشاره به آثار و یادداشت های ارزشمند شهید آوینی در صدا و سیما و مجموعه روایت فتح گفت: شهید آوینی بسیار مورد توجه مقام معظم رهبری بودند و به تمام معنی یک چهره فرهنگی و هنرمند عاشق نظام و انقلاب بود و توانستند با خلق آثار ماندگارشان بخش بسیار گسترده ای از جامعه و جوانان را با انقلاب بیش از پیش آشنا کنند.

وی درپایان حضور در برنامه های هفته هنر انقلاب را امری لازم و ضروری دانستند و بر همکاری و کمک در اجرای برنامه ها تأکید کرد.

در ابتدای این نشست امین مرادی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گزارشی از فعالیت های هفته هنر انقلاب در این استان را ارائه داد.