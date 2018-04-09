ضرورت تقویت نیروهای نظامی در حوزه دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه حسابگری منفعت‌طلبانه انگلیس نسبت به آمریکا باعث تأسیس پایگاه نظامی در خلیج فارس شده است اظهار داشت: مرزهای آبی ایران به صورت دقیق مشخص است وانگلیسی‌ها نباید خطایی در حوزه ورود به مرزهای ایران داشته باشند.



یوسفیان ملا با بیان اینکه انگلیس حضور خود در خلیج فارس را با مسئله تروریسم توجیه می کند گفت: با این حال این کشور قطعا برنامه درازمدت در خلیج فارس دارد.



نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخناش تصریح کرد: پیش از این نیز نیروهای آمریکایی به دلایل واهی در خلیج فارس حضور پیدا کرده اند و حتی از ناتو هم استفاده می کردند اما اکنون اعضای ناتو با یکدیگر اختلاف دارند و چندان هماهنگ نیستند.



وی با بیان اینکه به دلیل ناهماهنگی ناتو، آمریکا چندان نتوانسته است نیرویی از این گروه به منطقه بیاورد، یادآور شد : رئیس جمهور سابق انگلیس چندان اهل درگیری نبود اما رئیس جمهور فعلی تفکرات حسابگرانه ای دارد و تصور می کند آمریکا نتوانسته چندان سیاست های آنها را پاسخگو باشد از این رو خودش وارد عمل شده است.



یوسفیان ملا همچنین با تأکید بر اینکه هنوز انگلیس جایگاه آنچنانی درخلیج فارس ندارد اظهار داشت: اگر درصد حضور آنها در خلیج فارس افزایش یابد یا مجددا ناتو وارد قضیه شود ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند لذا ما باید در همه ابعاد، نیروهای نظامی را تقویت کنیم که از جمله آن حوزه دریاست.



عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مرزهای آبی دقیقا مشخص است و نقطه اختلاف مرزی با هیچ کشوری نداریم البته ادعایی درباره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی داشتند که حل شد و نتوانستند ادعا را اثبات کنند از این رو انگلیسی ها نمی توانند در این حوزه خطایی در ورود به آبهای ایران صورت دهند.