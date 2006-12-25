  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ دی ۱۳۸۵، ۱۸:۵۲

هافبک ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با مهر:

درگیری ام با اختر را بزرگ کردند / تنها پیروزی در این مسابقه مهم بود

درگیری ام با اختر را بزرگ کردند / تنها پیروزی در این مسابقه مهم بود

مهرزاد معدنچی گفت: بین من و اختر اتفاق خاصی نیفتاد و خیلی ها این درگیری را بزرگ کرده اند.

هافبک ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اختر پس از آنکه گل زد به سمت تماشاگران رفت و حرکاتی را انجام داد ولی ما هیچ اقدامی انجام ندادیم.

وی ادامه داد: پس از گلزنی من هم به سمت او رفتم ولی برخورد بدی با او نداشتم و اگر بازهم او را ببنیم با وی روبوسی کرده تا نشان دهم اختلافی با هم نداریم.

 معدنچی در پایان با اشاره به حساسیتهای جام حذفی و انگیزه تیمهای زیر گروه برای موفقیت مقابل تیمهای بزرگ تاکید کرد: در این بازی حساس جام حذفی تعدادی از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتیم و فقط برای شکست حریف به میدان رفتیم. فکر می کنم کسب پیروزی در این مسابقه مهم بود که توانستیم آنرا بدست آوریم.

کد مطلب 426636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها