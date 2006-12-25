درگیری ام با اختر را بزرگ کردند / تنها پیروزی در این مسابقه مهم بود

هافبک ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اختر پس از آنکه گل زد به سمت تماشاگران رفت و حرکاتی را انجام داد ولی ما هیچ اقدامی انجام ندادیم.

وی ادامه داد: پس از گلزنی من هم به سمت او رفتم ولی برخورد بدی با او نداشتم و اگر بازهم او را ببنیم با وی روبوسی کرده تا نشان دهم اختلافی با هم نداریم.



معدنچی در پایان با اشاره به حساسیتهای جام حذفی و انگیزه تیمهای زیر گروه برای موفقیت مقابل تیمهای بزرگ تاکید کرد: در این بازی حساس جام حذفی تعدادی از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتیم و فقط برای شکست حریف به میدان رفتیم. فکر می کنم کسب پیروزی در این مسابقه مهم بود که توانستیم آنرا بدست آوریم.