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۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۴۳

توافق تسلیحاتی جدید میان فرانسه و عربستان

توافق تسلیحاتی جدید میان فرانسه و عربستان

یک مسئول در وزارت دفاع فرانسه از توافق تسلیحاتی جدید میان پاریس و ریاض همزمان با حضور ولیعهد عربستان در فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک مسئول در وزارت دفاع فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور و عربستان بر سر امضای یک توافق دولتی جدید در زمینه قراردادهای تسلیحاتی هم زمان با سفر ۳ روزه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به پاریس توافق کرده اند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که بن سلمان قصد دارد اقداماتی را که در گذشته صورت گرفته است تغییر دهد.

این مسئول فرانسوی تاکید کرد: پاریس با همکاری مقامات سعودی یک استراتژی جدید را برای صادرات سلاح به عربستان تدوین کرده است. روند صادرات سلاح مشمول توافق دولتی میان دو کشور خواهد شد.

سفر بن سلمان به فرانسه در میان انتقادات گسترده داخلی و خارجی در زمینه حقوق بشر و حمله نظامی این کشور به یمن صورت می گیرد.

کد مطلب 4266377

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