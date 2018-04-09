مسئولیت حوادث غزه بر عهده حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «آویخای ادرعی» سخنگوی عرب زبان ارتش رژیم اشغالگر قدس مدعی شده که حمله صبح امروز جنگنده های اسرائیلی به اهداف وابسته به حماس در پاسخ به تلاش گروهی از نیروهای نظامی حماس برای بمبگذاری صورت گرفته است.

وی مدعی شد که اسرائیل معتقد است تلاش حماس برای تبدیل کردن منطقه مرزی میان نوارغزه و اراضی اشغالی به میدان جنگ، بسیار خطرناک است و تلاش هایی از سوی حماس برای ضربه زدن به زیرساخت های امنیتی و دفاعی اسرائیل صورت می گیرد.

ادرعی افزود که اسرائیل اجازه نخواهد داد تا غیرنظامیان پوششی برای اینگونه حملات باشند و به هر تلاشی از این دست پاسخ داده خواهد شد، وی همچنین مدعی شد که حماس به تنهایی مسئولیت آنچه در نوارغزه رخ می دهد را برعهده دارد.

گزارش های رسانه ای حاکی است که بامداد امروز جنگنده های اسرائیلی دوبار به مواضع حماس در شمال نوارغزه حمله کرده و این مناطق را بمباران کرده اند.

روز گذشته «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز برای توجیه اقدامات ضد انسانی تل آویو علیه مردم نوار غزه و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز آنها که تاکنون به شهادت دست کم ۲۰ نفر منجر شده است گفته بود که در نوار غزه افراد بیگناه زندگی نمی کنند.