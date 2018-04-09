۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۱۹

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر خبر داد:

کشف عتیقه در شهرستان دره شهر

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر از دستگیری یک نفر سارق آثار فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرهنگ مهرداد علی محمدی امروز در گفتگو با رسانه ها گفت: ماموران پاسگاه انتظامی زرین دشت با هماهنگی قضایی موفق به دستگیری یک نفر سارق آثار فرهنگی و کشف تعدادی عتیقه شدند.

وی افزود: برابر نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، اشیا کشف شده از نوع یک عدد وسمه برنجی و یک حلقه انگشتر از جنس روی و تعدادی دیگر سکه از جنس نقره بوده و ضمن ارزش بالای فرهنگی،دارای قدمت تاریخی مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است.

سرهنگ مهرداد علی محمدی در پایان با هشدار به سارقان آثار فرهنگی گفت: نیروی انتظامی به منظور حفاظت میراث ماندگار گذشتگان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

