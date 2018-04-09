کشف عتیقه در شهرستان دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد علی محمدی امروز در گفتگو با رسانه ها گفت: ماموران پاسگاه انتظامی زرین دشت با هماهنگی قضایی موفق به دستگیری یک نفر سارق آثار فرهنگی و کشف تعدادی عتیقه شدند.

وی افزود: برابر نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، اشیا کشف شده از نوع یک عدد وسمه برنجی و یک حلقه انگشتر از جنس روی و تعدادی دیگر سکه از جنس نقره بوده و ضمن ارزش بالای فرهنگی،دارای قدمت تاریخی مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است.

سرهنگ مهرداد علی محمدی در پایان با هشدار به سارقان آثار فرهنگی گفت: نیروی انتظامی به منظور حفاظت میراث ماندگار گذشتگان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.