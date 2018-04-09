نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده عبور امواج متناوب ناپایدار جو از اواخر وقت امروز و طی هفته جاری است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود طی این مدت پدیده قابل ملاحظه در سطح استان در برخی ساعات افزایش پوشش ابر و افزایش لحظه‌ای سرعت باد باشد و وقوع بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این ناپایداری جوی در اواخر هفته تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و بر روی دریا احتمال وقوع ناپایداری جوی خواهد بود.

شفیع خدایی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ و بر روی دریا طی امشب تا صبح فردا گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و طی امشب تا صبح فردا گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: فردا زمان مد اول دریا ساعت پنج و ۵۴ دقیقه بامداد، جزر دریا ساعت شش وشش دقیقه بامداد و مد دوم ساعت ۱۵ و ۳۱ دقیقه خواهد بود.