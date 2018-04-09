کاهش ۲ سانتیمتری سطح تراز دریاچه ارومیه

فرهاد سرخوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح تراز دریاچه ارومیه در ۱۹ فروردین امسال ۱۲۷۰.۷۴ سانتی متر است افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو سانتی متر کاهش دارد.

وی ادامه داد: همچنین وسعت فعلی دریاچه ارومیه دو هزار و ۲۷۶ کیلومتر مربع است که نسبت به سال گذشته ۲۳ کیلومتر کاهش داشته است.

سرخوش حجم آب موجود دریاچه ارومیه را یک میلیارد و ۹۹ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان نیز سال گذشته دو میلیارد و سه میلیون مترمکعب بود که حجم آب دریاچه ارومیه نیز نسبت به سال قبل کاهش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه طرح های ستاد احیای همچنان در دست اجرا هستند افزود: براساس برنامه ابلاغی،امسال ۲۸۵ میلیون مترمکعب آب از سدهای استان به دریاچه ارومیه رهاسازی می شود.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر تزریق به موقع اعتبارات طرح های احیای دریاچه ارومیه گفت: امیدواریم امسال با تسریع در روند تزریق اعتبارات طرح های ستاد احیا شاهد بهبود وضعیت دریاچه ارومیه باشیم.