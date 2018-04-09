۶۰ درصد از کشت محصول کلزا در ایلام متلعق به شهرستان دهلران است

به گزارش خبرنگار مهر، دانه روغنی کلزا یکی از محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر کشاورزان دهلرانی در سطح وسیعی از اراضی خود اقدام به کشت آن می کنند.

سهولت در کاشت، داشت و برداشت و نیز سوددهی مناسب از جمله عواملی است که موجب ترقیب کشاورزان کلزا کار شده است.

محمد یاری از کشاورزان دهلرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت کلزا اختصاص دادم و عملکرد خوبی داشته است.

وی ادامه داد: اگر کشاورزان منطقه دهلران یک کارخانه روغن کشی در این راستا داشته باشیم می توانیم سطح زیرکشت محصول خود را بالا ببریم و کشاورزی بهتری داشته باشیم.

هادی عزیزی از کارشناسان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مزایای مهم صنایع تبدیلی و صنایع پس از برداشت در منطقه این است که کشاورزان از خرید تضمینی محصول خود از استحصال روغن و کنجاله محصول اطمینان خاطر خواهد داشت.

راه اندازی ۳ مرکز خرید تضمینی در شهرستان

عباس احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برداشت کلزا در سطح چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع شهرستان دهلران آغاز شده و همزمان با آن ۳ مرکز خرید جهت خرید تضمینی این محصول در شهرستان راه اندازی گردیده است.

۶۰ درصد سطح زیر کشت محصول کلزا استان در شهرستان دهلران

تراب میری رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیرکشت کلزا استان بیش از شش هزار و ۸۰۰ هکتار کلزای کامل و خالص استان در سال جاری بوده است.

وی افزود: که از این مقدار سطح زیر کشت ۶۰ درصد این مقدار در حوزه شهرستان دهلران قرار دارد.

پیش بینی می شود که از این سطح زیرکشت بیش از هشت هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.