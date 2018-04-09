امید و آرامش در جامعه ترویج شود/ لزوم تقویت اعتماد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح دوشنبه در نشست با مدیر و معاونان صدا و سیمای مرکز بوشهر با اشاره به اهمیت کار در رسانه ملی، به جایگاه هنر در کار رسانه اشاره کرد و اظهار داشت: هنرمندی اهالی رسانه و چهره‌پردازی‌های ماندگار است که شهدا و چهره‌های دینی را در ذهن ما نگه می دارد.

وی تصریح کرد: تمام کارها در صداو سیما با بخشی از هنر عجین شده است و کاری که صدا و سیما می کند همراه با هنر بوده و به همین خاطر تاثیرگذار و ماندگار است.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه هنرمندان رسانه تاریخ ساز هستند، اضافه کرد: با وجود این کار مهم و ارزشمند توسط هنرمندان رسانه ملی، باید به کار ایشان غبطه خورد.

خورشیدی با اشاره به پیشرفت های فنی در صداو سیمای بوشهر خاطرنشان کرد: ۲۴ ساعته کردن کار رسانه ملی شاید در ظاهر کار کوچکی باشد اما تهیه محتوا برای این مدت کاری، بسیار سخت است.

وی تاکید کرد: در راستای اجتماعی شدن مسائل موجود در جامعه، صدا و سیما نقش مهمی در جامعه خواهد داشت و باید به سمت اجتماعی شدن مسائل برویم.

معاون استاندار بوشهر افزود: در راستای ایجاد آرامش جامعه دست همکاری به سوی صدا و سیما دراز می‌کنیم تا با همکاری رسانه ملی، امید و آرامش را به جامعه سوق دهیم.

خورشیدی با بیان اینکه جامعه باید به کارکردهای خود اعتماد داشته باشد، اظهار داشت: باید برای اعتمادسازی در جامعه، به کارکردهای سیستم خود توجه داشته باشیم.

وی به اجرای بازار گردشگری بوشهر به عنوان یک پدیده اجتماعی مثبت اشاره کرد و گفت: حفظ بازار گردشگری در اشتغال و مسائل اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.