سرمايه گذاران خصوصي به سرمايه گذاري در امور آب تشويق مي شوند

معاون وزير نيرو در امور آب امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: سرمايه گذاري بخش غير دولتي در طرحهاي آب بايد مورد توجه قرار گيرد و بر همين اساس قانون تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب كشور تصويب شد.

دكتر رضا اردكانيان اضافه كرد: به منظورتشويق سرمايه گذاران خصوصي و تعاوني براي سرمايه گذاري در طرحهاي تامين آب و ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي و طرحهاي آب و خاك به وزاتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي حسب مورد و در چارچوب وظايف قانوني اجازه داده مي شود براي اجراي طرحهاي ياد شده كه حداكثر سي درصد عمليات اجرايي آنها خاتمه ياقته و نيز طرحهايي كه مطالعات مرحله دوم آنها تصويب شده باشد را به سرمايه گذاران واگذار كنند.

وي افزود: تاييد محل احداث تاسيسات و نظارت مهندسي در كليه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نيرو و يا وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود .

به گفته وي ، كليه آب استحصالي به جز حقابه هاي موجود به سرمايه گذار تخصيص يافته و سند آب صادر مي شود.

وي تصريح كرد: حقوقي كه در نتيجه اين گونه سرمايه گذاري ها حاصل مي شود در حد سند آب صادره و متعلق به سرمايه گذار خواهد بود و سرمايه گذار مي تواند با انتخاب الگوي اقتصادي مورد توافق با وزارت نيرو به شرح قرارداد را مصرف كند و يا به فروش برساند.

اردكانيان در باره سرمايه گذاري به وسيله اشخاص خارجي گفت: در صورتي كه سرمايه گذاري به وسيله اشخاص خارجي انجام شود بهره برداري از تاسيسات و اراضي واگذار شده در دوره استهلاك سرمايه به عهده سرمايه گذار بوده و پس از آن در اختيار دولت قرار مي گيرد و اولويت درادامه بهره برداري از تاسيسات ايجاد شده پس از دوره ياد شده با سرمايه گذار خواهد بود.

وي اضافه كرد: آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه پس از تصويب ، توسط وزارت نيرو و همكاري ساير وزارتخانه هاي

زيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .