به گزارش خبرنگار مهر، وینفرید کرچمان، نخستوزیر ایالت بادن ورتمبرگ با حرف هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان که گفته بود اسلام به آلمان تعلق ندارد، مخالف است. این سیاستمدار حزب سبز در مصاحبهای با روزنامه اشتوتگارتر، گفت:« از آنجاییکه میلیونها مسلمان در آلمان زندگی میکنند، پس اسلام هم به آلمان تعلق دارد.» به گفته کرچمان، این یک تناقض غیرقابل قبول خواهد بود. از سوی دیگر کریستین هرمس، سرپرست کلیسای کاتولیک شهر اشتوتگارت نیز به این گفته زهوفر انتقاد کرده است:« جملههاییمانند این احمقانه و بیفایده هستند و نتیجهای جز اغتشاش ندارد.»
به گزارش روزنامه اشتوتگارتر تعداد مسلمانان در آلمان ۴.۴ تا ۴.۷ میلیون نفر است. با این وجود، اسلام دومین دین پس از مسیحیت در آلمان است. با صحبتهای زهوفر در روز اول کارش در دفتر وزارت کشور فدرال، بحثهای قدیمی درباره اسلام دوباره از سر گرفته شده است.پیش از این کریستین وولف، وزیر کشور وقت آلمان در سال ۲۰۱۰، در سخنرانی روز اتحاد آلمان گفت: «مسیحیت بدون شک به آلمان تعلق دارد. یهودیت بدون شک بخشی از آلمان است. این تاریخ مسیحی - یهودی ما است. اما اسلام نیز هم اکنون بخشی از آلمان است.» در آن زمان آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به طور قاطع با صحبتهای وولف موافقت کرد، همانطور که او در حال حاضر با زهوفر به خاطر گفتههایش اختلاف دارد.
کرچمان در مصاحبه به قانون اساسی اشاره کرد که نه تنها آزادی مذهب را تضمین میکند، بلکه حق اجرای فرایض دینی را هم داده است: «من مجاز هستم که اعتقادات خودم را داشته باشم و بتوانم آن را تبلیغ کنم. هر چند این کار باید در محدوده قانون صورت گیرد.» در عین حال، او بر قدرت فرهنگی مسیحیت تاکید کرد. بنابراین، از نگاه او، تعطیلات قانونی اسلامی در آلمان وجود نخواهد داشت.
او همچنین از شرط احتیاط در برابر اسلام نیز صحبت کرد:« تصویر اسلام به طور گستردهای توسط جریانات بنیادگرا و حتی جریانات تروریستی شکل میگیرد. مسلمانان باید نشان دهند که در مکانهای مذهبی آنها صلح ترویج میشود و هیچ موعظهای که حکم قانون اساسی را نقض میکند، در مساجد صورت نمیگیرد.»
کریستین هرمس، سرپرست کلیسای کاتولیک شهر اشتوتگارت نیز گفت:«ما شهروندانی با اعتقادات اسلامی داریم. اسلام دین آنهاست و این یک حق اساسی است، اسلام بخشی از هویت آنهاست و به دلیل وابستگی که مردم با دین خود دارند، نمیتوان آنها را از دینشان جدا کرد. البته، تنها مذاهبی که در آیین خود، به صورت صلح آمیز به جامعه آلمان و تکثر عقاید در این کشور احترام میگذارند، میتوانند جزوی از آلمان باشند. یک دین بنیادگرا نمیتواند به این کشور تعلق داشته باشد؛ زیرا این عقاید خلاف قانون اساسی لیبرال آلمان است.»
