حفر ۷۰ حلقه چاه در محلات برای تامین آب شرب مردم اصفهان

سید اکبر بنی طبا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در وضعیت بحرانی آب، از تمام ظرفیت های محلی برای تامین آب شرب مردم اصفهان استفاده می‌شود.

وی بیان داشت: در صورتی که بارندگی کافی نداشته باشیم و با توجه به ذخیره محدود آب در پشت سد زاینده رود، باید منابع آبی جدید را شناسایی کنیم.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب اصفهان بیان داشت: منظور از منابع آبی جدید، حفر حدود ۷۰ حلقه چاه در محلات و استفاده از چاه های کشاورزی و فضای سبز قابل استفاده برای شرب است.

وی ادامه داد: در صورتی که روند بارش باران به همین صورت باشد و شاهد برداشت های بی رویه آب در بالا دست باشیم به طور قطع برای پنج میلیون اصفهانی آبی برای شرب نداریم.

برنامه ای برای جیره بندی آب در اصفهان نداریم

بنی طبا با اشاره به اینکه برنامه‌ای برای جیره بندی آب نداریم، ادامه داد: مدیریت استان و کشور به جد دنبال این قضیه است تا آب شرب برای مردم اصفهان تامین کنند.

وی با اعلام اینکه باید مردم اصفهان صرفه جویی را لازمه کار خود بدانند، گفت: هر آبی که در جوی ها جاری می شود برای شرب قابل استفاده نیست اما این دلیل بر این نمی شود که آب را بی محابا استفاده کنیم.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب اصفهان اعلام کرد: بدنبال شناسایی منابعی هستیم که از نظر کیفی مورد تایید باشد یعنی از نظر شیمیایی و میکروبی مشکلی برای شرب نداشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه صحبت از حفر چاه ها برای تامین آب شرب مردم اصفهان می شود در حالی که سالهاست به خاطر وضعیت بحرانی آب شاهد حفر چاه های عمیق در اصفهان هستیم که به آب شرب شور رسیدیم و همچنین خطر زمین لرزه پیش آمده است، گفت: به هر حال باید به هر نحوی آب شرب مردم اصفهان را تامین کنیم.

بنی طبا نیز بوی تعفن فاضلاب در برخی از مناطق شهری اصفهان را در حالی از فرسودگی شبکه فاضلاب ها نمی دانست که در این خصوص گفت: شاید این بوی بد ناشی از فعالیت کارخانه ای یا امر دیگری باشد و مسئول این امر شهرداری است.