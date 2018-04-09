همایش بزرگ «رسول رحمت» در خراسان جنوبی برگزار می شود

حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: همایش بزرگ «رسول رحمت» پنجشنبه، ۲۳ فروردین ماه جاری در بیرجند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور ۴۵۰ نفر از علمای تشیع و تسنن خراسان جنوبی برگزار می شود، افزود: مقابله با تکفیر از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش است.

حجت الاسلام رضایی معرفی جریانات تکفیری و نقد این جریانات منحرف در جهان اسلام را از دیگر اهداف برگزاری همایش رسول رحمت در بیرجند عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش تاثیر بسزایی در ایجاد وحدت در استان و منطقه خواهد داشت، افزود: ایجاد اتحاد و وحدت بین مردم یکی از آثار و برکات مهم بعثت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بعثت را انقلاب ارزش ها دانست و گفت: تزکیه و پرورش روح، رساندن مردم به مقام عبودیت، تحکیم وحدت بین انسان ها و ترویج فضایل اخلاقی از دیگر عوامل بعثت پیامبر(ص) است.

وی اظهار کرد: مردم در زمان قبل از بعثت متفرق شده بودند و هر کس به دنبال برنامه خود بود اما زمانی که پیامبر (ص) مبعوث شد، همه دور یک شخصیت چرخیدند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه پیامبر(ص) پیغام خدا را اینگونه رساند که به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید، افزود: در اینجا پیامبر(ص) محور وحدت قرار گرفت و مردم را همانند مهره های تسبیح به یکدیگر وصل کرد.