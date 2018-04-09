  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

رئیس منابع طبیعی آران و بیدگل خبر داد:

رفع تصرف ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی آران و بیدگل

رفع تصرف ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی آران و بیدگل

آران و بیدگل - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل از رفع تصرف ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی آران و بیدگل خبر داد.

رضا شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمین ها به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان با پیگیری های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری،‌ دادگستری و نیروی انتظامی در راستای صیانت از اراضی ملی از دست متصرف خارج شد.

وی ابراز داشت: تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی به یک فرهنگ غلط تبدیل شده است که در این راستا برای کوتاه کردن دست واسطه ها و متصرفان باید اطلاع رسانی شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مقابله با پدیده زمین خواری اضافه کرد: با قاطعیت و استفاده از راهکارهای قانونی، اقدام به رفع تصرفات اراضی متعلق به بیت المال خواهیم کرد.

وی از مردم خواست هنگام خرید زمین از مراجع ذی ربط استعلام به عمل آورده تا از غیردولتی بودن اراضی اطمینان حاصل کنند.

شهرستان آران و بیدگل با ۶۱۰ هزار هکتار وسعت در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.

کد مطلب 4266893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه