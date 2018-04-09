رفع تصرف ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی آران و بیدگل

رضا شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمین ها به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان با پیگیری های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری،‌ دادگستری و نیروی انتظامی در راستای صیانت از اراضی ملی از دست متصرف خارج شد.

وی ابراز داشت: تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی به یک فرهنگ غلط تبدیل شده است که در این راستا برای کوتاه کردن دست واسطه ها و متصرفان باید اطلاع رسانی شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مقابله با پدیده زمین خواری اضافه کرد: با قاطعیت و استفاده از راهکارهای قانونی، اقدام به رفع تصرفات اراضی متعلق به بیت المال خواهیم کرد.

وی از مردم خواست هنگام خرید زمین از مراجع ذی ربط استعلام به عمل آورده تا از غیردولتی بودن اراضی اطمینان حاصل کنند.

شهرستان آران و بیدگل با ۶۱۰ هزار هکتار وسعت در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.