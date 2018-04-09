دعوت فرهاد فخرالدینی از اهالی موسیقی/ خانه هنرمندان میزبان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فخرالدینی رییس شورای عالی خانه موسیقی با اختصاص دیدار نوروزی امسال به گفتگو با رویکرد ایجاد همبستگی و اتحاد بین طیف های مختلف فعالان موسیقی از همه هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی دعوت کرد تا در نشست فروردین ماه خانه موسیقی حضور پیدا کنند.

در اطلاعیه خانه موسیقی آمده است: «با توجه به فضای متشتت موسیقی و واگرایی های چند ساله اخیر بین هنرمندان که تبعات منفی بسیاری در پی داشته و متاسفانه موجب تضعیف هنرمندان و سوءاستفاده مخالفان فعالیت موسیقیدانان در ایران شده است، فرهاد فخرالدینی رییس شورای عالی خانه موسیقی با انتقاد از وضعیت موجود، به منظور اتحاد و همدلی بیشتر همه هنرمندان موسیقی و تقویت بنیان و بستر فعالیت در این زمینه از همه هنرمندان و صاحبنظران دعوت کرد تا در نشست و دیدار نوروزی فروردین ماه حضور فعالانه داشته باشند.

شورای عالی خانه در جلسه اخیر خود ضمن تاکید بر تفاهم و تعامل سازنده بین همه هنرمندان و ضرورت آسیب شناسی مسایل و مشکلات موجود و انسجام در موضع گیری ها در قبال موانع و مشکلاتی که هر روز عرصه فعالیت را تنگ تر می کند دیدار نوروزی را فرصت مغتنمی برای آغاز فضای گفتگو و نشست های جدی تر در این زمینه ارزیابی و ابراز امیدواری کردند این نشست ها با همکاری و همراهی همه دلسوزان استمرار یابد.

در این دعوت از اصحاب رسانه و اهالی قلم نیز درخواست شده است تا در این دیدار نوروزی حضور به هم رسانند.»

اولین نشست خانه موسیقی ساعت ۱۷ روز ۲۶ فروردین ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.