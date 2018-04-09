۴۸۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق در لردگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزایی گفت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان در هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۹ دستگاه خودرو حامل بار چوب مشکوک و این خودرو ها را متوقف کرد.



وی در ادامه افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو ها در بازرسی از آن ها موفق به کشف چهار تن و ۸۰۰ تن چوب جنگلی قاچاق شدند.



وی بیان کرد: در این ارتباط راننده خودرو ها دستگیر و خودرو ها به همراه بار قاچاق برای انجام اقدامات قانونی به نماینده اداره منابع طبیعی تحویل شد.