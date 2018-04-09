به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت بعد از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره وضعیت نامتعادل بازار ارز اظهار داشت: این وضعیت برخلاف میل دولت است و هرچند تاکنون موفق نشده‌ایم اما قطعا در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و این بازار را به تعادل می‌رسانیم.

وی افزود: تراز ارزی کشور مثبت است و هرچند امسال به ویژه در نیمه دوم سال با نابسامانی مواجه شدیم اما هر وقت بازار با نابسامانی مواجه می‌شد به سرعت به تعادل می‌رسید.

نوبخت ادامه داد: اما این عدم تعادل با وجود تراز مثبت ارزی نشان می‌دهد شرایط تغییر کرده که باید با توجه به تغییر شرایط سیاست‌ها را تغییر دهیم.