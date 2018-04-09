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۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

اولین واکنش رسمی دولت به صعود قیمت؛

نوبخت: قطعا بازار ارز را به تعادل می‌رسانیم

نوبخت: قطعا بازار ارز را به تعادل می‌رسانیم

رئیس سازمان برنامه با بیان این که نوسانات اخیر نرخ ارز برخلاف میل دولت است، گفت: قطعا در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و این بازار را به تعادل می‌رسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت بعد از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره وضعیت نامتعادل بازار ارز اظهار داشت: این وضعیت برخلاف میل دولت است و هرچند تاکنون موفق نشده‌ایم اما قطعا در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و این بازار را به تعادل می‌رسانیم.

وی افزود: تراز ارزی کشور مثبت است و هرچند امسال به ویژه در نیمه دوم سال با نابسامانی مواجه شدیم اما هر وقت بازار با نابسامانی مواجه می‌شد به سرعت به تعادل می‌رسید.

نوبخت ادامه داد: اما این عدم تعادل با وجود تراز مثبت ارزی نشان می‌دهد شرایط تغییر کرده که باید با توجه به تغییر شرایط سیاست‌ها را تغییر دهیم.

کد مطلب 4266924
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • امیر IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
      0 0
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      آقای نوبخت شما قطعا هیچ کاری نمی توانید بکنید. همین صحبتی را که کردین رو میشه یک ماه بعد، یکسال بعد به خودتون نشان داد تا ببینید که نمی توانید. مطمئن باشید.
    • محمود IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
      0 0
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      جناب اقای نوبخت میشه بفرمایید این نرخ تثبیت دلار چنده؟ 8000 تومان یا شاید هم 10000 تومان؟
    • مهدی IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
      0 0
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      والله خیلی دلم می خواست وقتی این جملات بی مصرف و تابلو رو که بیان می کردین اونجا می بودم و سکه یه پولتون می کردم. از شما و امثال شما تو این مدت چیزی جز شعارگویی ندیدیم.
    • فرجام جلیلی IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
      0 0
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      با سلام، جهت کنترل بازار ارز، به نظر بنده دولت چنانچه ارز دلالان فردایی و کف بازار را تامین کند اثر روانی تقاضا را میتواند در دست بگیرد و از رشد آن جلوگیری کند، البته اگر تامین کند
    • ali IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
      0 0
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      احوال مریض از فشارش پیداست از رنگ رخ زرد و نزارش پیداست آغاز بهار بود و ما تحت فشار ... سالی که نکوست از دلارش پیداست! حسین شادمهر
    • گمنام IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
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      بله اقای نوبخت شما نرخ دلار رو بکن 9 ذهزار تومان بدون شک بازار ارز ثبات پیدا خواهد کرد

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