استقلال با گل منصوريان نيمه اول را با برتري پشت سرگذاشت

به گزارش خبرنگار" مهر" دوتيم استقلال تهران واستقلال اهوازدرحالي به مصاف هم رفتند كه حضورناصرحجازي واميرقلعه نويي درراس هدايت دوتيم برحساسيتهاي اين مسابقه افزوده بود.

دوتيم20 دقيقه ابتداي بازي را به ارزيابي ازيكديگر پرداختند وموقعيتهاي چنداني برروي دروازه ها خلق نشد. دردقيقه 23 بازي با سانترعلي منصوريان، رضا عنايتي درموقعيتي مناسب صاحب توپ شد كه ضربه اوراغبيشاوي به خارج فرستاد.

پنج دقيقه بعد رضاعنايتي دريك فعل و انفعال توپ را به روي دروازه سانتر كرد كه درعليرضا منصوريان با ضربه سرشيرجه اي خودغبيشاوي را تسليم كرد وتنها گل استقلال را دراين نيمه به ثمررساند.

دردقيقه33نيزعليرضا نيكبخت واحدي با شوتي سنگين غبيشاوي را به واكنش واداشت كه اين حمله نيزثمري براي استقلالي ها نداشت. همين بازيكن دردقيقه 38 نيزبا ضربه سري آرام درمحوطه 18 قدم توپ را به دروازه بان استقلال اهوازسپرد تا يك موقعيت مناسب براي آبي هاي تهراني ازدست برود.

ازسوي ديگراستقلال اهوازنيزبيكارنبود ودردقيقه 39 وحيد طالب لودرموقعيت تك به تك باآدريانوآلوزقرارگرفت كه باجسارت توپ راازبازيكن برزيلي استقلال اهوازگرفت وسرانجام دردقيقه 40 دريك رفت وبرگشت توپ بازيكنان استقلال اهوازبه تيردروازه برخورد كرد ودربرگشت حقي با شوتي سنگين توپ را به خارج زمين زد.

دراين نيمه رضا جلالي ثابت وغلامرضا عيدي زاده ازاستقلال اهواز ومحمود فكري ونيكبخت واحدي ازاستقلال تهران از فريدون اصفهانيان كارت زرد دريافت كردند.