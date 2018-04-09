به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آرکادی دورکوویش» (Arkady Dvorkovich) معاون نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد: مسکو حق واکنش به تحریم های اخیر آمریکا علیه خود را محفوظ می داند.

معاون نخست وزیر روسیه ادامه داد: در هر حال به حمایت از نهادهای تحت تحریم ادامه می دهیم؛ چرا که آن ها هزاران شغل در این کشور ایجاد کرده و دارای کارکنان زیادی هستند.

وی در ادامه افزود: پیشتر نیز در این باره بحث های گسترده ای را به انجام رسانده و تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ کرده ایم.

لازم به ذکر است، چندی پیش وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم هایی علیه تعدادی از افراد و شرکت های روسیه خبر داده بود.