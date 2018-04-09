۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

معاون نخست وزیر روسیه:

مسکو حق واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا را محفوظ می‌داند

معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد: مسکو حق واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا را محفوظ می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آرکادی دورکوویش» (Arkady Dvorkovich) معاون نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد: مسکو حق واکنش به تحریم های اخیر آمریکا علیه خود را محفوظ می داند.

معاون نخست وزیر روسیه ادامه داد: در هر حال به حمایت از نهادهای تحت تحریم ادامه می دهیم؛ چرا که آن ها هزاران شغل در این کشور ایجاد کرده و دارای کارکنان زیادی هستند.

وی در ادامه افزود: پیشتر نیز در این باره بحث های گسترده ای را به انجام رسانده و تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ کرده ایم.

لازم به ذکر است، چندی پیش وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم هایی علیه تعدادی از افراد و شرکت های روسیه خبر داده بود.

