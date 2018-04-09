سه میلیون رأس دام در استان مرکزی علیه امراض مختلف واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی در محل ترانزیت دام و فرآورده‌های خام دامی قرار دارد و این مهم احتمال شیوع و انتقال بیماری‌های مختلف دامی را در استان افزایش داده است.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف دامپزشکی برنامه‌ریزی دقیق و صحیح در خصوص ایمن‌سازی دام‌ها در برابر بیماری‌هایی نظیر تب برفکی، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و مبارزه با بیماری‌های مشترک دام و انسان مانند بروسلوز(تب مالت)، سل، هاری و سیاه زخم است که برای برآورده شدن این هدف، سال گذشته سه میلیون و ۴۱۶هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری‌های دامی مایه‌کوبی شدند.

شانقی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شناسایی بیماری‌های دامی و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بیان کرد: اداره کل دامپزشکی در چند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی روز و به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی بیماری‌های دامی امکان بررسی و تعیین کانون بیماری را در کوتاه‌ترین زمان فراهم کرده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: از آنجا که اولویت دامپزشکی مبارزه با دو بیماری مهم بروسلوز (تب مالت) و سل به عنوان بیماری‌های مشترک است، بنابراین واکسیناسیون دام‌ها علیه بروسلوز و تست سل در طول سال انجام می‌شود، اما مبارزه با بیماری‌های دیگر نظیر تب برفکی به صورت فازبندی انجام می‌ پذیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به رشد ۱۴۲درصدی واکسیناسیون تب مالت در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: در طرح مبارزه هدفمند با بیماری تب مالت که قابل انتقال بین انسان و دام است، ۶۵۸ هزار و ۳۷۸ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند.

شانقی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۱هزار و ۸۶۵ مورد تست سل ویژه دام‌های سنگین با افزایش ۹درصدی انجام شد، ۴۷۵هزار و ۸۹۹ راس دام علیه بیماری شاربن و ۱۳هزار و ۲۱۶ قلاده سگ‌های گله و خانگی با رشد ۲۷درصدی نسبت به سال ۹۵ علیه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، رایگان واکسینه شدند.