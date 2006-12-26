خوزستان قهرمان وزنه برداری جوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور در رده سنی 19 و 20 سال روز گذشته در سالن نامجوی شهر اهواز پیگیری شد که طی آن وزنه برداران دسته های 94 ، 105 و 105+ کیلوگرم به مصاف هم رفتند و در پایان رقابتها استان خوزستان با کسب ‪ ۵۴۳‬امتیاز بر سکوی نخست ایستاد . تیم‌های کرمانشاه و اصفهان به ترتیب با ‪ ۵۱۰‬و ‪ ۴۹۳‬امتیاز ، دوم وسوم شدند .

نتایج سه وزن دوم به این ترتیب است:

دسته 94 کیلو گرم :

نفر اول : امیر حسین شهبازی از خوزستان در حرکت یکضرب 153 کیلوگرم، در دو ضرب 182 کیلوگرم و در مجموع 335 کیلوگرم را مهار کرد.

نفر دوم : علیر ضا عسکری از تهران در حرکت یکضرب 151 کیلوگرم، در دو ضرب 181 کیلوگرم و در مجموع 332 کیلوگرم را مهار کرد.

نفر سوم : محمد علی میرزایی از تهران در حرکت یکضرب 149 کیلوگرم، در دو ضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 329 کیلوگرم را مهار کرد.

دسته 105 کیلو گرم :

نفر اول : آیدین نصرتی از مازندران در حرکت یکضرب 165 کیلوگرم، در دو ضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 345 کیلوگرم را مهار کرد.

نفر دوم : اسماعیل زاهدیان فرد از چهارمحال و بختیاری در حرکت یکضرب 155 کیلوگرم، در دو ضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 335 کیلوگرم را مهار کرد.

نفر سوم: یاسین نامداریان از خوزستان در حرکت یکضرب 140 کیلوگرم، در دو ضرب 182 کیلوگرم و در مجموع 322 کیلوگرم را مهار کرد.

دسته 105+ کیلوگرم:

نفر اول : سعید رحمتی از خوزستان در حرکت یکضرب 152 کیلوگرم، در دو ضرب 191 کیلوگرم و در مجموع343 کیلوگرم را مهار کرد.

نفر دوم: شاهین پریخانی از اردبیل در حرکت یکضرب 157 کیلوگرم، در دو ضرب186 کیلوگرم و در مجموع 343 کیلوگرم را مهار کرد.

نفر سوم: مراد رحیمیان از یزد در حرکت یکضرب 135 کیلوگرم، در دو ضرب 185 کیلوگرم و در مجموع 320 کیلوگرم را مهار کرد.



رقابتهای وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور در رده سنی ‪ 19‬و ‪ 20‬سال به مدت دو روز درسالن نامجوی اهواز جریان داشت که ‪139‬ وزنه بردار از ‪ 24‬استان در آن حضور یافته بودند.

رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی 17 و 18 سال نیز طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی استان اصفهان پیگیری خواهد شد.