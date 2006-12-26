خوزستان قهرمان وزنه برداری جوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور در رده سنی 19 و 20 سال روز گذشته در سالن نامجوی شهر اهواز پیگیری شد که طی آن وزنه برداران دسته های 94 ، 105 و 105+ کیلوگرم به مصاف هم رفتند و در پایان رقابتها استان خوزستان با کسب ۵۴۳امتیاز بر سکوی نخست ایستاد . تیمهای کرمانشاه و اصفهان به ترتیب با ۵۱۰و ۴۹۳امتیاز ، دوم وسوم شدند .
نتایج سه وزن دوم به این ترتیب است:
دسته 94 کیلو گرم :
نفر اول : امیر حسین شهبازی از خوزستان در حرکت یکضرب 153 کیلوگرم، در دو ضرب 182 کیلوگرم و در مجموع 335 کیلوگرم را مهار کرد.
نفر دوم : علیر ضا عسکری از تهران در حرکت یکضرب 151 کیلوگرم، در دو ضرب 181 کیلوگرم و در مجموع 332 کیلوگرم را مهار کرد.
نفر سوم : محمد علی میرزایی از تهران در حرکت یکضرب 149 کیلوگرم، در دو ضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 329 کیلوگرم را مهار کرد.
دسته 105 کیلو گرم :
نفر اول : آیدین نصرتی از مازندران در حرکت یکضرب 165 کیلوگرم، در دو ضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 345 کیلوگرم را مهار کرد.
نفر دوم : اسماعیل زاهدیان فرد از چهارمحال و بختیاری در حرکت یکضرب 155 کیلوگرم، در دو ضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 335 کیلوگرم را مهار کرد.
نفر سوم: یاسین نامداریان از خوزستان در حرکت یکضرب 140 کیلوگرم، در دو ضرب 182 کیلوگرم و در مجموع 322 کیلوگرم را مهار کرد.
دسته 105+ کیلوگرم:
نفر اول : سعید رحمتی از خوزستان در حرکت یکضرب 152 کیلوگرم، در دو ضرب 191 کیلوگرم و در مجموع343 کیلوگرم را مهار کرد.
نفر دوم: شاهین پریخانی از اردبیل در حرکت یکضرب 157 کیلوگرم، در دو ضرب186 کیلوگرم و در مجموع 343 کیلوگرم را مهار کرد.
نفر سوم: مراد رحیمیان از یزد در حرکت یکضرب 135 کیلوگرم، در دو ضرب 185 کیلوگرم و در مجموع 320 کیلوگرم را مهار کرد.
رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان کشور در رده سنی 19و 20سال به مدت دو روز درسالن نامجوی اهواز جریان داشت که 139 وزنه بردار از 24استان در آن حضور یافته بودند.
رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی 17 و 18 سال نیز طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی استان اصفهان پیگیری خواهد شد.
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