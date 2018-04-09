 اردوگاه دانش آموزی شهید چمران سریع تر تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین علی نیا در جلسه ای با محوریت تأمین زیرساخت های اردوگاه شهید چمران اظهار کرد: با راه اندازی این اردوگاه و ظرفیت های قابل توجه آن، بدون شک استان منتفع خواهد شد، بنابراین دستگاه های اجرایی خدمات رسان در برطرف کردن مشکلات موجود همراهی های لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به این که یکی از تاکیدات استاندار نیز تکمیل و بهره برداری اردوگاه دانش آموزی است، تصریح کرد: امیدواریم در تابستان ۹۷ برپایی نخستین اردوی دانش آموزان را در آن شاهد باشیم.

در این جلسه مقرر شد با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با توجه به مصوبه شورای آموزش و پرورش ردیفی در فصل فرهنگ و هنر در بودجه سال جاری برای این اردوگاه لحاظ شود تا اعتبارات لازم برای گازرسانی این پروژه تخصیص یابد.

همچنین برای مشکل عمده و مهم این اردوگاه یعنی راه دسترسی آن نیز مقرر شد با یک شرکت راهسازی قراردادی منعقد شود تا اعتباری معادل یک میلیارد تومان تخصیص یابد.