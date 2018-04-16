بیشترین سهمیه برای ایران و روسیه/ نمایندگان ۴۰کشور درراه آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو کسب سهمیه المپیک نوجوانان طی روزهای هفده و هجده فروردین ماه با حضور ۴۳۸ تکواندوکار از ۱۱۱ کشور جهان به میزبانی تونس در سالن «ساله کورات» شهر الحمامات برگزار شد که در پایان تکواندوکارانی از ۴۰ کشور موفق به کسب سهمیه شدند.

بر اساس قوانین فدراسیون جهانی رقابتهای تکواندو در بازیهای المپیک نوجوانان در ۵ وزن برگزار می شود و در هر وزن ۱۰ تکواندوکار و در مجموع دختران و پسران یکصد تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت. از این تعداد ۷۴ تکواندوکار از طریق همین مسابقات جواز حضور در آرژانتین را کسب کرده، ۶ تکواندوکار سهمیه کشور میزبان است و ۲۰ تکواندوکار نیز از طریق دعوت فدراسیون جهانی «وایلد کارت» راهی بوینس آیرس می شوند.

بر اساس همین قوانین هر کشور مجاز به انتخاب سه وزن از ۵ وزن اصلی در هر بخش دختران و پسران و اعزام تکواندوکار برای کسب سهمیه بود که تیم ملی کشورمان به همراه روسیه با کسب هر ۶ سهمیه بهترین عملکرد را داشته و تمام سهمیه های ممکن را کسب کرد.

کره جنوبی موفق به کسب ۵ سهمیه شد و چین نیز ۴ سهمیه کسب کرد. کشورهای کرواسی، مصر، صربستان، یونان، تایلند، ایتالیا و اردن نیز هر کدام سه سهمیه کسب کردند. انگلستان، تونس، آمریکا، تایوان، لهستان، مکزیک، آذربایجان، ترکیه، مراکش نیز موفق به کسب ۲ سهمیه شده و کشورهای مغولستان، ارمنستان، بلژیک، کانادا، نروژ ، افغانستان، ویتنام، سوئیس، جمهوری چک، اسپانیا، ژاپن، اکراین، عربستان، برزیل، آلمان و کلمبیا، ازبکستان، گرجستان، اکوادور و اسلوونی نیز هر کدام یک سهمیه را دریافت کردند.

بر همین اساس حامد اصغری، علی اشکوریان و محمد خانی در بخش پسران و یلدا ولی نژاد، مهلا مومن زاده و کیمیا همتی هم در بخش دختران برای تیم ملی کشورمان موفق به کسب سهمیه شدند.