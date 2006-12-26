"مسیح"؛ موضوع محبوب سینماگران و تماشاگران / به بهانه چهارم دی زادروز حضرت عیسی مسیح (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پربیننده ترین فیلم های تاریخ سینما فیلمی است که نه ستاره ای بزرگ در آن بازی می کند، نه پیچیدگی داستانی دارد و نه در آن جلوه های ویژه به کار رفته است. وقتی این فیلم در 1979 در آمریکا به نمایش درآمد تنها چهار میلیون دلار فروخت، در حالی که هزینه ساخت آن حدود شش میلیون دلار بود.این فیلم که "عیسی" نام دارد، با وجود شکست اولیه در گذر زمان به فیلمی موفق تبدیل شد. "عیسی" ساخته دو فیلمساز ناشناس به نام های جان کریش و پیتر سایکز به 950 زبان دنیا ترجمه شد، در 235 کشور به نمایش درآمد و این طور که گفته می شود حدود شش میلیارد بار دیده شده که بسیار بیشتر از هر فیلم پرفروش دیگر مثل "ای تی"، "جنگ های ستاره ای" و "تایتانیک" است. داستان این بود که مدیران یک بنیاد غیرانتفاعی در اورلاندو این فیلم را به عنوان یک ابزار برای تبلیغ مسیحیت به کار بردند.

"مصائب مسیح" به کارگردانی مل گیبسن

موفقیت خیره کننده "مصائب مسیح" مل گیبسن که فروش آن در داخل آمریکا 371 میلیون دلار بود، مسیحیان پیرو سنت قدیم و هالیوود را با هم متحد کرد. از بین رفتن مرز بین تبلیغ مسیحیت و دنیای سرگرمی، نسل جدیدی از فیلم های با مضمون کتاب مقدس را به همراه داشته که آخرین نمونه آن "داستان میلاد مسیح" است، فیلمی 65 میلیون دلاری درباره مریم مقدس و جوزف و اولین فیلمی که نمایش افتتاحیه آن در واتیکان بود.



این فیلم که از اول دسامبر به نمایش عمومی درآمد یکی از چند فیلم مذهبی امسال است. فیلم های دیگر عبارتند از "رنگ صلیب"، فیلمی که عیسای ناصری را به شکل یک سیاهپوست ترسیم می کند؛ "یک شب با پادشاه"، اقتباسی از یک داستان مذهبی درباره ملکه ایشتر و "رو به رو شدن با غول ها"، فیلمی درباره تیم فوتبال یک دبیرستان مسیحی.



البته این میزان توجه به فیلم های مذهبی مربوط به چند سال اخیر نمی شود. فهرست زیر شامل مجموعه ای از فیلم های مذهبی یک قرن گذشته است.



از آخور تا صلیب (1912، سیدنی الکات) با بازی رابرت هندرسن ـ بلاند

شاه شاهان (1927، سسیل بی. دمیل) با بازی اچ. بی. وارنر

بزرگترین داستان عالم (1965، جرج استیونس) با بازی ماکس فن سیدو

عیسی مسیح ابرستاره (1973، نورمن جوئیسن) با بازی تد نیلی

طلسم خدا (1973، دیوید گرین) با بازی ویکتور گاربر



عیسای ناصری (1977، فرانکو زفیرلی) با بازی رابرت پاول

عیسی (1979، جان کریش و پیتر سایکز) با بازی برایان دیکن

روزی که مسیح مرد (1980، جیمز سلان جونز) با بازی کریس ساراندن

آخرین وسوسه مسیح (1988، مارتین اسکورسیزی) با بازی ویلم دافو

عیسای مونترال (1989، دنی آرکان) با بازی لوتر بلوتو



عیسی (1999، راجر یانگ) با بازی جرمی سیستو

مصائب مسیح (2004، مل گیبسن) با بازی جیمز کاویزل

پسر انسان (2006، مارک دورنفورد ـ می) با بازی آندیل کوزی

رنگ صلیب (2006، ژان ـ کلود لومار) با بازی لومار

داستان میلاد مسیح (2006، کاترین هاردویک) با بازی کیشا کسل ـ هیوز