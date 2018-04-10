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۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۲۳

در اواخر ماه جاری؛

تهران میزبان رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی شد

تهران میزبان رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی شد

تهران به عنوان میزبان نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی مجارستان در روزهای ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

پیش از این صحبت هایی از برگزاری رقابتهای انتخابی در شهر شیراز مطرح شده بود که گویا با اعلام رسمی تهران به عنوان میزبان، برگزاری این مسابقات در شیراز نیز منتفی شد.

همچنین قرار است با توجه به رقابتهای مهم پیش رو، مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز اواخر اردیبهشت ماه و قبل از ماه مبارک رمضان برگزار شود.

کد مطلب 4267438

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