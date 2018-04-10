به سخنان دادستان واکنش نشان دهید/ تفکیک قوا اصل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حق شناس در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی، مقننه، مجریه و قضاییه هستند و در آنجا بر تفکیک قوا تاکید شده است؛ بیشتر کشورهای دنیا هم به این نتیجه رسیده‌اند که تفکیک قوا اثر بخش است.

وی ادامه داد: این امر در قانون اساسی و مشروطه و نیز همچنین مورد تاکید امام راحل هم بوده است.

حق شناس اضافه کرد: روز گذشته سخنان دادستان کل کشور مصداق بارز عدول از قانون اساسی و دخالت در اختیارات شورای شهر تهران پیرامون استعفای شهردار تهران بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: من از موافقین استعفا بودم و همچنان هم موافق هستم که به رأی ایشان احترام بگذاریم و تکلیف شهر را یک ساعت به تعویق نیاندازیم.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مردم تهران، آقایان صادقی و رحیمی و نیز آقای حافظی که نسبت به این موضوع اظهار نظر کردند، گفت: انتظار داریم ریاست شورا نیز در این زمینه اظهار نظر کنند و امیدوارم دادستان کل در صحبت های خود تجدید نظر کنند.