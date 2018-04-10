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۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

رئیس هیئت تکواندوی قم در گفتگو با مهر:

تکواندوکار قمی عازم اردوی مشترک در پرو می‌شود

تکواندوکار قمی عازم اردوی مشترک در پرو می‌شود

قم - رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: محمد صفایی، تکواندوکار قمی همراه با سایر ملی پوشان تیم «ملی ب» عازم اردوی مشترک در کشور پرو می‌شود.

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دعوت فدراسیون تکواندو پرو، محمد صفایی تکواندوکار استان قم به همراه ۸ نفر از هم تیمی‌های خود و ۲ مربی کشورمان روز چهارشنبه ۲۲ فروردین‌ماه همراه با تیم ملی ب تکواندو به منظور حضور در اردوی تمرینی این کشور عازم پرو در آمریکای جنوبی می‌شود.

وی افزود: این اعزام بر اساس دعوت فدراسیون تکواندو پرو به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های مربیان و تکواندوکاران این کشور از تکواندوی ایران صورت می‌گیرد و حضور محمد صفایی که سال گذشته در لیگ برتر تکواندو مسابقه داد افتخاری برای تکواندو قم است.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: در سال ۹۷ برنامه‌هایی گسترده برای توسعه رشته تکواندو در قم در دستور کار داریم و با توجه به این که تمامی استان‌ها به طور جدی در حال تلاش در عرصه تکواندو هستند، باید مسیر رو به رشد خود را حفظ کنیم.

جمشیدی بیان داشت: آمار ورزشکار سازمان یافته رشته تکواندو در استان قم طی ۲ سال اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است و پاسخگویی به نیاز تکواندوکاران دختر و پسر در همه رده‌های سنی، داوران و مربیان و برنامه ریزی برای کلاس‌های ارتقا و برگزاری مسابقات مختلف، هیئت تکواندوی استان قم را به یکی از پرکارترین هیئت‌های ورزشی تبدیل کرده است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۶ تیم تکواندوی یاسین پیشرو به نمایندگی از قم در لیگ برتر حضور داشت و تیم‌های پایه قم نیز در لیگ‌های کشوری شرکت کردند و در سال ۹۷ نیز حضور تیم‌های قمی در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ با جدیت بیشتری در دستور کار است و از وجود مربیان توانمند کشور برای آموزش تکواندوکاران قمی استفاده می‌شود.

کد مطلب 4267506

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