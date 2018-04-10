۶۰میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان ایجاد اشتغال در اراک اعطا شد

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساخت خانه های محرومان در استان مرکزی طی سال جاری با کمک خیرین و استفاده از تجاربی که طی دو سال گذشته در این زمینه به دست آمده، پیگیری می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اراک افزود: امسال در دستور کار داریم که ساخت خانه های محرومان را علاوه بر روستاها، برای محرومان حاشیه شهر اراک هم دنبال کنیم، چون در سال های گذشته این طرح فقط در روستاها انجام شده است.

رضایی بیان کرد: طی دو سال گذشته با هدف محرومیت زدایی در روستاهای شهرستان اراک، با حمایت خیران و کمک اردوهای جهادی، ۲۰ واحد مسکونی روستایی احداث و در اختیار محرومان قرار گرفت و این اقدامات امسال نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اراک با اشاره به اینکه بسیج و سپاه، طی سال های گذشته در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کارهای تاثیر گذار انجام داده اند، بیان داشت: در همین راستا سال گذشته قریب به ۶۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت وام در اختیار افرادی که قصد ایجاد اشتغال پایدار داشتند در حوزه های صنایع تبدیلی، پرورش گیاهان دارویی و گیاهان زینتی، دامپروری، پرورش زنبورعسل، تولید قارچ و... قرار گرفت که در بررسی های انجام شده این فعالیت ها به ثمر نشسته و موجب اشتغالزایی شده داست.

وی خاطر نشان کرد: امسال با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید محصولات داخلی و بومی و کالای ایرانی، با آموزش های لازم برای متقاضیان ایجاد اشتغال، به این برنامه ها شتاب بیشتری داده خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اراک در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اردوهای راهیان نور، بیان داشت: در آغاز سال جاری در زمینه اردوهای راهیان نور ازسوی مردم شهرستان اراک استقبال خوبی صورت گرفت، به نحوی که طی ایام تعطیلات نوروزی، ۳۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

رضایی تصریح کرد: نوروز امسال علاوه بر ۳۶ دستگاه اتوبوس مذکور، با یک حرکت خودجوش از سوی عموم مردم شهرستان اراک برای حضور در مناطق عملیاتی جنوب در قالب راهیان نور روبرو شدیم که بی سابقه بود و براساس آمار اردوهای استان مرکزی در شهرهای خرمشهر، اهواز واندیمشک، بیش از سه هزار نفر از مردم اراک با وسیله شخصی خود در این مناطق حضور یافتند و از امکانات موجود در سه اردوگاه ذکرشده استفاده کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اراک اضافه کرد: حضور گسترده و معنادار اقشار مختلف مردم شهرستان اراک در مناطق عملیاتی طی نوروز امسال، نشان از بیداری مردم، بصیرت و آشنایی آنان با فرهنگ ایثار و شهادت دارد.